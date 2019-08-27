Что ждёт пенсии. ПФР переходит на электронные трудовые книжки

Пенсионный фонд России готов к работе с электронными трудовыми книжками. В ПФР проблем с переходом не ждут. Об этом сообщил зампредседателя правления фонда Сергей Чирков. Впрочем, многие опасаются, что всё может пройти не так гладко. Что ждать будущим пенсионерам? Стоит ли опасаться пропажи трудового стажа?

Пенсионный фонд России заявил о готовности перейти на электронные трудовые книжки с января 2020 года. По словам зампредседателя правления ПФР Сергея Чиркова, необходимые технические наработки уже есть. Ранее в правительстве заявляли, что для хранения информации о стаже работника будет сформирована специальная база. Работодатели смогут передать все сведения в Пенсионный фонд в режиме онлайн.

Несмотря на современные нововведения, россияне опасаются потери трудового стажа. Ведь при расчёте пенсии такие случаи действительно бывают. Например, женщине не засчитали целых пять лет по вине работодателя. В трудовой книжке при приёме на работу неправильно записали дату рождения. Магазин, в котором она работала продавцом-кассиром, документы в архив не сдал. Результат — пенсия меньше из-за нехватки стажа.

Теперь трудовой книжки в физическом смысле не будет. Она будет виртуальной. В ПФР поясняют, что это удобно, ведь данные из электронной книжки не потеряются. Сейчас потеря бумажной трудовой становится целой трагедией. Особенно если речь идёт о стаже до 2003 года, то есть до создания в ПФР системы персонифицированного учёта, который предоставляет наиболее точную информацию о периодах трудовой деятельности человека, поясняют в фонде. Единственное спасение — это нотариально заверенная копия. Если её нет, придётся ходить по организациям, где работал, и собирать заново сведения о своей трудовой биографии. Нередко выходит, что тех организаций, где человек работал 20 лет назад, уже нет.

— Те, кто не доверяет виртуальной реальности, могут оставить бумажный вариант, — пояснили в ПФР. — Если работник захочет, то новые сведения о трудовой деятельности кадровики продолжат вписывать и в его бумажную трудовую книжку. Таким образом, она будет дублировать электронные записи.

Президент Ассоциации социальных предпринимателей Роман Алехин полагает, что случаи пропажи трудового стажа вряд ли могут участиться, но такой риск не исключает.

— Я думаю, что после перехода на электронные книжки у каждого человека будет доступ в личный кабинет. Это позволит избежать таких моментов. Впрочем, за начислениями нужно следить. Чтобы избежать возможных проблем в будущем, стоит сразу зайти в личный кабинет и сверить бумажную книжку с электронной, — говорит Роман Алехин.