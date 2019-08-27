Столичные пенсии повысят. Стал известен размер прибавки

С 1 сентября в Москве повышаются городские доплаты к пенсиям. Минимальный доход пенсионеров составит 19,5 тысячи. Лайф выяснил, кто получит прибавки.

В этом году в столице ещё не повышали размер минимальной пенсии, хотя в прошлом прибавили сразу три тысячи. Сейчас она составляет 17,5 тысячи рублей. На прошлой неделе столичные власти подсчитали и решили, что доходы городского бюджета позволяют сделать перерасчёт и в этом году. И вот сегодня стало известно, что с 1 сентября пенсии повысят ещё на две тысячи.

— Доплаты к пенсиям получат 1,6 миллиона московских пенсионеров, — заявил столичный мэр Сергей Собянин. — Причём 44 тысяч из них — впервые.

Перерасчёт пройдёт по обычному графику в первой декаде сентября. Сделан он будет автоматически. Надо отметить, что прибавку получат неработающие пенсионеры.

Кстати, вопрос о минимальных выплатах пожилым людям поднимается в этом году не впервые. Например, в конце июля премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новые правила расчёта регионального прожиточного минимума пенсионера. Он будет зависеть от основных показателей в каждом регионе и от показателей за первый и второй кварталы по стране. Таким образом удастся решить проблему занижения региональной величины прожиточного минимума.

— В регионах ситуация несколько хуже, чем в Москве, — говорит эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. — Пенсионеры могут рассчитывать на федеральные доплаты, которые в среднем составляют две тысячи рублей. Также жители 16 областей получают региональные доплаты — около пяти тысяч рублей.

В целом по стране в 2019 году минимальный размер пенсии колеблется от 7811 рублей (Тамбовская область) до 19 000 рублей (Чукотский АО). Пока Москва не на первом месте, но с 1 сентября ситуация может измениться.