До 30 дней. Чем опасно продление срока блокировки карт

В МВД поддержали идею увеличить срок блокировки карт до 30 дней. Ранее с такой инициативой выступила Ассоциация банков России. Речь идёт о ситуациях, когда на карту пришёл подозрительный перевод. Впрочем, хорошая инициатива может обернуться серьёзными проблемами для клиентов банков. Есть риск столкнуться с ситуацией, когда за доступ к собственному счёту придётся доплачивать. В чём подводные камни инициативы и как можно их избежать?

Проблемы с банковскими переводами становятся одной из самых больных тем финансового рынка последних лет. Только за первую половину 2019 года количество мошеннических операций выросло в восемь раз, если сравнивать с тем же периодом прошлого года. Злоумышленники находят всё новые и новые способы, чтобы воровать деньги с карт. На этом фоне инициатива ассоциации выглядит вполне оправданно, как и поддержка МВД. Сейчас карты могут заблокировать всего на два дня, и это не всегда позволяет решить проблемы. Впрочем, не всё так просто.

Ранее идею об увеличении срока блокировки карт раскритиковали в Центробанке. По мнению регулятора, делать этого не нужно, поскольку похищенные деньги обычно выводятся со счетов почти сразу же после поступления. Мошенникам хватает и пары часов. Регулятор опасается, что увеличение срока блокировки денег на расчётном счёте обернётся против клиента. Он потеряет доступ к своему счёту уже после того, как мошенники выведут деньги.

— Клиенты действительно могут столкнуться с рядом проблем, — считает руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман. — Переводы с карты на карту уже стали массовыми. И уверенно определить, в каких случаях действует мошенник, практически невозможно. Если банк заблокирует карту, то клиент может столкнуться с проблемой — ему придётся тратить время и силы, чтобы получить доступ к своему же счёту.

К тому же известны случаи, когда банки блокируют счета юридических лиц для проверки на противоправные действия. Затем же они требуют с предпринимателей деньги за ускоренную разблокировку, рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. По его словам, с такой же проблемой рискуют столкнуться и физические лица. Таким образом, если будет увеличен срок блокировки, то нужно упростить и доступ добропорядочных клиентов к своему счёту, если он будет заблокирован по ошибке.