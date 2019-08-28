Платить будут по-другому. Чем обернётся новая пенсионная реформа

Центробанк и Минфин работают над созданием новой системы пенсионных накоплений. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Как изменится начисление пенсий?

Для начала Центробанк и Минфин решили отказаться от названия "Индивидуальный пенсионный капитал" для системы накопительных пенсий. Главное изменение будет заключаться в том, что вступление в новую систему будет совершенно добровольным, без всяких принуждений. Обновлённая модель формирования пенсионных накоплений будет представлена через неделю. Ранее глава Минфина Антон Силуанов говорил, что благодаря системе индивидуального пенсионного капитала можно будет увеличить пенсии на 20%. Иными словами, можно будет самостоятельно накопить на заслуженный отдых.

Новая система накопительной части пенсии разрабатывается уже не первый год. Предполагается, что отчисляться будет 6% от зарплаты. Накопленные деньги будут собственностью граждан и их можно будет передавать по наследству. Отчисления будут делать или работодатели, или сами будущие пенсионеры.

— Пока складывается ощущение, что ничего, кроме названия, не изменится, — говорит эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. — ИПК не пользовался особой популярностью у населения, да и документ, где бы чётко прописывались условия работы с накопительной пенсионной системой, так и не был выпущен. Главная проблема была в том, что работники видели в нововведении не преимущество, а ещё один способ, с помощью которого правительство взимает деньги с населения. Теперь же взносы обещают сделать добровольными, а не добровольно-принудительными, как раньше.

По словам Геннадия Николаева, здесь-то и начинаются сложности. Основной целью реформы было увеличить сбор средств с населения в государственную копилку, но добровольный характер перечислений вряд ли даст необходимый результат. Таким образом, в сентябре, скорее всего, будет представлена та же ИПК, но с новым дизайном, а значит, населению не стоит рассчитывать на какие-то изменения по сути программы, заключает эксперт.

— Возникает вопрос, как в этом случае предлагается совместить, казалось бы, несовместимое — добровольность взносов и неготовность их делать, — говорит руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман. — Реформа и зашла в тупик потому, что люди не хотели делать эти отчисления. Изначально предполагалось подключение дополнительных взносов работников в негосударственные пенсионные фонды по "автоподписке", то есть практически обязательное, и лишь потом давать им право выйти из системы. Но опросы социологов показывают, что большинство россиян вообще не хотят делать эти новые взносы, тем более на фоне многолетнего снижения реальных доходов населения. И в добровольном порядке ИПК может вообще не заработать.