Цены на бирже растут. Как изменится стоимость бензина на заправках

Начиная с конца мая биржевые цены на топливо хоть и очень медленно, но снижались. Сейчас ситуация резко изменилась. С середины августа цены на бензин выросли на 6%. Об этом свидетельствует статистика крупнейшей в России товарно-сырьевой биржи. Почему повышается оптовая стоимость бензина и как это отразится на ценниках АЗС?

Осенью начнутся массовые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах. Ещё несколько месяцев назад финансисты высказывали опасения, что модернизация НПЗ обернётся повышением цен на бензин. Тревожные прогнозы стали сбываться. Уже растёт стоимость топлива на бирже. Есть веские основания предполагать, что скоро бензин подорожает и в рознице.

По данным СПбМТСБ (самая крупная в России товарно-сырьевая биржа, которая находится в Санкт-Петербурге), бензин с середины месяца прибавил в цене примерно 6%. При том, что с мая стоимость топлива немного понижалась. Впрочем, резким этот рост пока назвать нельзя. Биржевые цены на топливо всё ещё примерно на четыре рубля ниже майских. В ФАС прямо заявили, что подорожание бензина на бирже связано с предстоящими в сентябре плановыми ремонтами на трёх крупных НПЗ. На рынке снизилось предложение топлива.

— Учитывая тот факт, что отечественные нефтяные компании сами же скупают поставляемые на бирже объёмы топлива, то появляется дефицит у независимых АЗС, — пояснил эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. — Нефтяным компаниям выгодно перекупить бензин на бирже, а потом перепродать его по дорогой цене. Независимым АЗС также придётся обращаться к посредникам, чтобы обеспечить свои заправки, поскольку на бирже им приходится вносить предоплату, а такая возможность есть далеко не у всех. Многие независимые заправки уже работают себе в убыток и двигаются к банкротству.

Учитывая тот факт, что по стране порядка 58% топливного рынка занимают независимые АЗС, то бензин продолжит дорожать и в рознице, считает Гайдар Гасанов. По его прогнозам, цены на заправках уже осенью могут достигнуть 48,5 рубля за литр.

Правда, есть и другое мнение. Объяснить локальный рост на 6% на бирже можно волатильностью рынка, полагает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Он не исключает, что в ближайшее время цены снова стабилизируются.

— Если проанализировать общий тренд изменения стоимости дизельного топлива, АИ-92 и АИ-95 в среднем по России, очевидно, что они держались примерно на одном уровне на протяжении всего лета, — отметил Иван Капустянский. — На данный момент нет причин для резкого подорожания. Автомобильный сезон прошёл, уборочный тоже заканчивается, то есть повышенного спроса не предвидится. Цены на нефть в свою очередь вряд ли начнут значительно расти в ближайшее время. Особенно на фоне торговой войны США и Китая, которая грозит торможением роста мировой экономики. В этой связи нет предпосылок ожидать роста цен на топливо в сентябре. По крайней мере, значительного роста.