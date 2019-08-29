Долги по налогам растут. Что грозит неплательщикам и как снизить выплаты

ФНС тестирует новые способы оповещения о долгах. При этом неоплаченных квитанций с каждым годом всё больше. Лайф разбирался, какое наказание ждёт неплательщиков и что можно сделать, чтобы снизить сумму налога.

ФНС тестирует новые способы информирования о налогах. В частности, в этом году в пилотном режиме начался эксперимент по рассылке оповещений через СМС и мобильные приложения банков. Таким образом в налоговой пытаются предотвратить рост числа должников. Дело в том, что долги россиян по имущественным налогам постоянно растут. По данным ФНС, за год они увеличились на 8,6%.

В налоговой предупреждают, что за несвоевременную уплату грозят штрафы и пени. Порядок взыскания задолженности такой. В течение трёх месяцев после того, как истёк срок платежа, налоговая отправляет уведомление о просрочке. Правда, срок этот может меняться в зависимости от суммы налога.

— Если сумма недоимки и задолженности по пеням и штрафам, относящейся к этой недоимке, составляет менее 500 рублей, то требование об уплате должно быть направлено не позднее одного года со дня выявления недоимки, — поясняют в ФНС. — Срок исполнения устанавливается не менее восьми рабочих дней с даты получения данного требования налогоплательщиком, если отдельно не оговаривается более продолжительный срок.

Со злостными неплательщиками в ФНС не церемонятся. Если в течение трёх лет человек так и не оплатил долг, то налоговая может подать иск в суд и получить разрешение на конфискацию его имущества в счёт неуплаты.

Впрочем, нередко бывает, что люди не платят по незнанию или потому, что получили квитанцию со слишком большими суммами. В этом случае никогда не стоит тянуть время и откладывать решение вопроса на потом.

— Если смущает сумма в квитанции, то надо обратиться в налоговую службу с просьбой пересчитать сумму налога, — говорит руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Зайцев. — Сделать это можно в личном кабинете на сайте nalog.ru. Можно и письменно обратиться в налоговую инспекцию (к которой относится объект налогообложения).

Впрочем, для перерасчёта должны быть основания. Например, может быть завышена кадастровая стоимость недвижимости, на основании которой идёт расчёт налога. Ещё до 2015 года налоги рассчитывались исходя из инвентаризационной стоимости. Поскольку переход на кадастровую происходит постепенно и вообще явление для рынка новое, то могут быть неточности в расчётах.

Денис Зайцев отмечает, что пренебрегать сроками уплаты налога не стоит, даже если он начислен неверно. Если проблему не удалось решить до даты уплаты, то деньги не пропадут, даже если вы оплатите квитанцию. Зато не возникнет проблем с просрочкой. Если платёж был больше положенного, то затем налоговая вернёт переплату, поясняет юрист.