Siri и Алиса, где деньги? Мошенники опустошают карты через голосовые помощники

Мошенники придумали новый способ воровать деньги с карт через голосовые помощники. Как это происходит и что делать в такой ситуации — в материале Лайфа.

Появление в смартфонах голосовых помощников упростило жизнь занятым пользователям. Но с некоторых пор они помогают не только владельцам гаджетов, но и мошенникам. Не по своей воле, разумеется.

Схема работает очень просто. Пользователь просит Siri или Google Assistant позвонить в нужную ему компанию. Но вместо правильного набора голосовой помощник связывается с мошенниками, которые представляются сотрудниками какой-нибудь легальной компании и пытаются разузнать у пользователя данные банковской карты.

Как это работает?

Мошенники дают рекламу внутри поисковой системы, в которой находятся фальшивые номера крупной компании. Причём злоумышленники доплачивают, чтобы объявление в поисковике всегда находилось наверху.

В результате голосовой ассистент набирает фейковый номер, а пользователь даже не подозревает, что разговаривает не с представителем компании, а с мошенником.

Что делать, если средства пропали со карты?

Адвокат юридической компании BMS Law Firm Александр Иноядов предупреждает, что нельзя допускать передачи кому-либо данных своей карты. В подобных ситуациях стоит предварительно удостовериться в подлинности вызываемого интернет-ресурса.

— Если же такое перечисление уже произошло, то следует обратиться в банк для получения подтверждения факта платежа, а также для временной блокировки карты, — советует адвокат.

Заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова рекомендует обращаться в полицию и требовать возбуждения уголовного дела против мошенников. Но она предупреждает, что, вероятно, потребуется предоставить аудиозапись разговора с мошенником, который потребовал раскрыть данные банковской карты.

— Без аудиозаписи добиться возбуждения дела о мошенничестве маловероятно. Судиться с компаниями, предоставляющими услуги такого мобильного приложения, смысла не имеет, тем более что компании иностранные. Можно потратить много денег на юридические процедуры, но так и не вернуть потерянное, — объясняет эксперт.

Она также добавила, что сама просьба предоставить конфиденциальные данные банковской карты от незнакомого человека должна сразу вызвать подозрение. А лучше всего не полениться и сначала проверить номер, по которому вы звоните в банк. В таких ситуациях безопаснее не пользоваться голосовым помощником.