Евро против доллара. Как не потерять валютные сбережения

В августе рубль сдаёт позиции. Тревожные прогнозы звучат и для начала осени. В такой ситуации многие задумались о том, чтобы перевести рублёвые сбережения в доллары или евро. Впрочем, европейский Центробанк готовит для инвесторов неприятный сюрприз. Вложения в евро могут не оправдать ожиданий. Более того, появился риск потерять часть сбережений. Лайф разбирался, что ждёт бивалютную корзину в начале осени.

Что угрожает сбережениям в долларах и евро

В прошлом году достаточно просто было держать валюту дома под подушкой, чтобы заработать на курсовой разнице до 20% годовых. Этим и пользовались многие россияне, не доверяя деньги банкам и не покупая никаких активов. В этом году ситуация изменилась. Многие экономисты сходятся во мнении, что на курсовой разнице больше не заработать.

При этом становится уже не так актуален и классический совет — поделить сбережения на три части и в равной мере хранить деньги в рублях, долларах и евро. Дело в том, что сейчас стали очень стремительно меняться факторы, влияющие на курс валют.

— В ситуации, когда курсы ежедневно меняют своё значение, откликаясь на важнейшие политические события, инвесторам нельзя предаваться панике и экстренно эвакуировать накопления, — считает генеральный директор ООО "Иволга капитал" Андрей Хохрин. — Велик риск потерять значительную их часть, как это происходило в кризисном 2014 году. Сейчас на курсы давит множество разных факторов, самым существенным из которых является торговое противостояние США и Китая. Оно длится с мая 2018 года, когда Дональд Трамп ввёл пакет пошлин. С тех пор взаимные обвинения и ограничения на товары стали практически ежемесячным явлением. Каждые новые неудачные переговоры наносят удар по мировой экономике, влияя на нефтяные котировки. Поэтому инвестировать средства стоит не в одну валюту, а сразу в несколько.

В сентябре, если не возникнет серьёзных стрессовых ситуаций на рынке, пара рубль — доллар будет торговаться в диапазоне 65–67 за доллар и 72–74 за евро, прогнозирует Андрей Хохрин. По его словам, сейчас многие инвесторы находят альтернативу в драгметаллах, которые в последние месяцы значительно прибавили в цене. Из валют, по оценкам аналитика, самыми стабильными остаются швейцарский франк, доллар и японская иена.

Почему евро сдаёт позиции

— Торговая война привела к падению производственной активности во всех странах, в чьих доходах важную роль играет экспорт, — отметил директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. — В США этот показатель равен всего лишь 12%, тогда как, например, в Германии превышает 40%. Американская экономика на данный момент чувствует себя гораздо лучше всех остальных, а значит, доллар просто физически не может дешеветь по отношению к конкурентам.

ЕЦБ (европейский Центробанк) активно обсуждает возможность возобновления политики количественного смягчения для стимулирования замедляющейся экономики. Это значит, будет новая эмиссия безналичных денег, что должно привести к дополнительному давлению на евро. Таким образом, при выборе между двумя основными валютами более надёжной выглядит американская, отметил Арсений Дадашев.

— Если регуляторы выполнят свои обещания и начнут применять монетарные стимулы, то стоимость заимствования в долларах и евро станет ещё дешевле, что положительно скажется на стоимости активов развивающихся стран, — пояснил Арсений Дадашев. — Дело в том, что реальная доходность государственных облигаций развитых стран в данный момент отрицательная, тогда как отечественные ОФЗ приносят порядка 7% годовых. Такая ситуация будет стимулировать нерезидентов брать займы в иностранной валюте и вкладывать в российские инструменты, что также положительно скажется на курсе рубля. Если не будет новых санкций, то курс вполне может укрепиться до 73,00–73,50 рублей за евро.

Стоит ли отказываться от евро

В такой ситуации ряд аналитиков предлагает и вовсе отказаться от евро. Имеет смысл диверсификация накоплений на две валюты, например рубль и доллар, отмечает главный стратег ООО "Универ капитал" Дмитрий Александров. Так можно избежать потерь от падения каждой. Ещё один вариант — разбить накопления на три части: например, рубль, доллар и юань или иена, добавляет Дмитрий Александров.

— Для тех, кто уже на руках держит евро, нет простых решений для того, чтобы получить доходность хотя бы 2%, — отметил ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Ставки по депозитам в евро находятся в районе 0,1–0,3%. Поэтому необходимо искать структурные продукты, номинированные в евро, а также можно рассмотреть стратегии с использованием деривативов, но это нетривиальные варианты.