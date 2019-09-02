Тайный запрос. Как банки губят кредитную историю клиентов

Только на первый взгляд кажется, что плохая кредитная история — это удел злостных неплательщиков. Сейчас с аналогичной проблемой сталкиваются и добропорядочные граждане, у которых никогда не было просрочек по займам, да и вообще никаких проблем с финансами. Оказывается, банки сами невольно портят кредитную историю добросовестным клиентам. Лайф расскажет, как это происходит и что делать пострадавшим.

— В прошлом году взял потребительский кредит на 1 миллион рублей в "СКБ-банке". К февралю сумма долга сократилась до 825 тысяч рублей, и я решил погасить обязательства досрочно. Летом попытался оформить новый кредит в других банках — отказы везде. С момента закрытия кредита до заказа кредитной истории, из которой узнал о "висящем" на мне обязательстве почти в один миллион, банк мне отказывал раз пять. Несколько месяцев я бился о стену в финансовых учреждениях всего лишь потому, что специалист другого банка не исполнил свои обязательства надлежащим образом, — жалуется Алексей из Екатеринбурга на портале "Банки.ру".

Неожиданно отказали в новом кредите и москвичке Ирине. Женщина с 2016 года платила ипотеку в Сбербанке. Ставки по ссудам на жильё снижались, и весной она решила рефинансировать долг. При обращении в Агентство по ипотечному жилищному кредитованию получила отказ.

Зарплата Ирины позволяет выплачивать кредит. Кроме того, она своевременно погашала долг, без задержек. Позже выяснилось, что в её кредитной истории указана просрочка свыше 90 дней.

Адвокат, управляющий партнёр юридического бюро U&Partners Андрей Андреев рассказал, что, по данным Объединённого кредитного бюро, по вине кредитных учреждений портится около 0,5% общего числа всех кредитных историй россиян.

Как банки могут испортить кредитную историю?

По словам руководителя департамента по развитию клиентской базы БКС "Премьер" Ольги Певной, банки портят кредитную историю не специально. Однако действительно случаются ошибки.

— Это может произойти из-за сбоя в автоматизированной системе кредитной организации. В этом случае может оказаться, что банк из-за технического сбоя передал в БКИ информацию, что у ряда заёмщиков есть просрочка, тогда как на самом деле все они исправно вносят платежи. Как правило, обнаружив эту ошибку, банки сами в дальнейшем вносят корректировку, а БКИ исправляет испорченные кредитные истории заёмщиков, — рассказала Ольга Певная.

Также, по её словам, это может быть связано с высокой конкуренцией на кредитном рынке. Сейчас банки активно делают клиентам предодобренные предложения: например, звонят и сообщают, что человеку уже одобрен кредит на такую-то сумму и для его получения достаточно прийти с документами в отделение. Чтобы сделать такое предложение, банку необходимо обратиться в БКИ, но для этого требуется согласие заёмщика. Однако его можно получить по-разному. Некоторые банки вписывают этот пункт в договор о комплексном банковском обслуживании, который заключается, если клиент открывает счёт, оформляет дебетовую карту.

Кроме того, заполняя заявку на кредит дистанционно на сайте банка, клиенты ставят галочку, давая согласие на запрос в бюро кредитных историй. Другими словами, люди часто дают согласие банку на запросы в БКИ, не придавая этому значения.

— Суть в том, что частые запросы по конкретному человеку в БКИ автоматически ухудшают его кредитный рейтинг. А если запросов из банков в БКИ много, а заёмщик при этом ещё и получает отказы, это серьёзно ухудшает его кредитную историю, — пояснила эксперт.

Аналитик "Иволги капитал" Илья Григорьев полагает, что финансовые организации могут испортить кредитную историю на этапе юридических процедур при оформлении кредитных продуктов. Например, нежелание кредитополучателя оформлять страховку может стать причиной последующего отказа. Такой отказ может попасть в кредитную историю клиента, и дальнейшее получение займов будет проблематично.

Что делать, если клиент стал заложником ситуации?

При оформлении любого первого кредита в любом банке клиенту присваивается бессрочный код субъекта. Если заёмщик знает свой код, он может проверить свою кредитную историю через Центральный каталог кредитных историй на сайте Центробанка, рассказал Андрей Андреев.

Если вы видите, что ваша кредитная история испорчена необоснованно, нужно обратиться с претензией в банк, допустивший оплошность, в БКИ и написать жалобу в ЦБ.

— Банк, испортивший кредитную историю по ошибке, может легко её исправить, дав соответствующее распоряжение БКИ. Как правило, банки после жалобы заёмщика стараются исправить свою ошибку, им нет никакого смысла пускаться в долгие разбирательства. Тем более что, если дело дойдёт до суда, а порча кредитной истории была необоснованной, заёмщик наверняка выиграет, — пояснила Ольга Певная.

Эксперты также отметили, что необходимо своевременно погашать задолженность, чтобы потом ни у кого не было взаимных претензий.