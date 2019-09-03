Стоп-счёт. Сбербанк начал блокировать чёрный безнал блогеров

Блогер Юрий Хованский пожаловался в "Твиттере" на частую блокировку его банковских карт из-за переводов друзьям и помощникам по съёмкам видео. С аналогичной ситуацией сталкиваются многие пользователи дебетовых карт Сбербанка. Лайф выяснил, с чем могут быть связаны блокировки и как их избежать.

Хованскому нужно было закупить реквизиты для ролика, поэтому он переводил деньги своим помощникам. Банк заблокировал его карту и потребовал написать объяснительную, на что именно переводились деньги. А чтобы таких ситуаций у клиента не возникало впредь, банк посоветовал указывать в информации перевода "возврат долга", хоть это и не является правдой.

Возмущение действиями финансовой организации Хованский выразил в "Твиттере". По его словам, он является законопослушным блогером, платит налоги и не спонсирует ни террористические организации, ни наркокартели.

Наталья из Санкт-Петербурга переводила деньги со своей карты, но через несколько минут ей сначала пришло сообщение, что перевод заблокирован, а затем — сообщение об отключении телефона от мобильного банка. В службе поддержки девушке заявили, что её подозревают в мошенничестве.

Почему блокируют ваши деньги?

Доцент МГУ экономист Максим Чирков рассказал Лайфу, что блокировками банки пытаются обезопасить население от мошенников и защитить уязвимые слои.

— Несколько дней назад мне нужно было перевести деньги с карты родственника на карту другого человека. Коллеги посоветовали сначала перевести нужную сумму на мою карту, поскольку родственник — пенсионер и банк мог подумать, что его кто-то пытается обмануть, выманить у него деньги. А потом уже отправить средства на другую карту. Я часто пользуюсь безналичными переводами, поэтому банк мне доверяет, а значит, вероятность блокировки моего счёта намного ниже, — считает Максим Чирков.

Кроме того, по словам эксперта, блокировка карты может произойти, если банк расценил поступления и переводы со счёта как незаконную предпринимательскую деятельность. Если блогер или любой другой фрилансер получает деньги за свою работу, он должен платить налоги государству. Отсутствие юридического статуса ИП или самозанятого не освобождает от уплаты налогов. За крупные налоговые нарушения в нашей стране существует уголовное наказание.

— Блокировками банки подталкивают нелегальных бизнесменов выйти из тени и платить налоги согласно закону, — говорит Чирков.

Как отмечают юристы, банк руководствуется ФЗ-167, согласно которому в срок до двух рабочих дней банк может приостанавливать перевод денежных средств. Но блокировать можно только перевод, но не счёт. После блокировки банк должен связаться с клиентом, чтобы тот подтвердил, что переводит деньги. Если подтверждение получено, банк обязан незамедлительно снять все ограничения со средств.

Блокировка карты, требование предоставить документы, подтверждающие цель перевода, — это неправомерные действия банка, отмечает юрист Янис Юкша. По его словам, в законе чётко прописано, что банк не имеет права препятствовать снятию и использованию личных средств клиента. Но банки продолжают усложнять жизнь гражданам, ссылаясь на потенциальные незаконные действия.

— С моей точки зрения, банки злоупотребляют своими правами и превышают полномочия, превращая перевод средств граждан в тяжкий труд и трату нервов. Это связано с нежеланием банка расставаться с деньгами клиентов, — объясняет Янис Юкша. — Ведь когда мы кладём деньги на свой счёт, то право собственности на них переходит банку до того времени, пока мы эти средства не решим забрать. А чтобы мы этого не смогли сделать, банк блокирует деньги, перевод, счёт. Это иллюзия, что мы владеем своими финансами, которые лежат в банке.

В пресс-службе Сбербанка Лайфу сообщили, что по проблеме Юрия Хованского сейчас проводится проверка.

Как избежать блокировок?

Если вы никогда не совершали крупные транзакции и переводили максимум 1000−2000 рублей с карты на карту, то снятие или перевод крупной суммы может вызвать подозрения у банка. Поэтому лучше совершать крупные операции в отделениях банка — так вы сможете обезопасить себя и свои средства.

Частое использование банковской карты в обычной жизни — расчёты в магазинах, покупки онлайн и так далее — повышает доверие банка к клиенту. Поэтому очередной перевод с карты не вызовет вопросов у финансовой организации.

По мнению экспертов, абсолютной гарантии от блокировок не существует. Снизить риски можно, если находиться в контакте с банком — предупреждать о своих операциях и регулярно пользоваться его услугами. Так, возможно, доверия со стороны банка к вам будет больше, а проблем с вашими деньгами — меньше.