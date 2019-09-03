Комиссия на сбережения. Банки повышают плату за хранение денег

Всё больше банков начинают брать комиссию с валютных вкладов. Иными словами, клиенты не только не получают никакого дохода, но и платят банку процент за хранение денег. Это так называемые отрицательные ставки, которые уже встречаются в странах ЕС и Японии. Причём сейчас они стали заметно расти как в зарубежных банках, так и в российских. Лайф выяснил, кому и сколько придётся доплачивать за хранение валюты и как это может отразиться на ставках по рублёвым вкладам.

На прошлой неделе стало известно, что "Ситибанк" ввёл комиссию 0,4% в год для клиентов, имеющих на счетах крупные суммы в евро. Это объясняется тем, что процентные ставки Европейского центрального банка сейчас находятся на историческом минимуме. С марта 2016 года ставка по депозитам в евро держится как раз на уровне минус 0,4%. Так что российским банкам становится невыгодно обслуживать счета в евро, а значит, оплачивать эти расходы придётся клиентам. Кстати, ранее банк "Авангард" вообще прекратил приём депозитов в евро, а для текущих счетов ввёл комиссию 0,1% при сумме свыше 100 тысяч евро.

— Популярность отрицательных ставок сейчас активно растёт, — рассказал директор по работе с клиентами БКС "Премьер" Николай Соколов. — Если ранее примерами подобных ситуаций служили экономики Японии и Швейцарии, то буквально на прошлой неделе в отрицательную плоскость шагнула ставка по десятилетним суверенным облигациям Германии (крупнейшая экономика Европы. — Прим. Лайфа). С одной стороны, это говорит об определённом перенасыщении экономики деньгами, что стало результатом монетарной политики ЕЦБ последних лет. С другой — способствует тому, чтобы инвесторы и банки искали новые варианты сохранения и приумножения капитала.

Переход российских банков на отрицательные ставки связан с целым рядом факторов, отметил эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. Так, сейчас очень низкий спрос на кредиты в евро. Соответственно, банкам попросту некуда эти средства размещать. К тому же и ведение счетов в евро просто невыгодно банкам. По ним приходится делать повышенные отчисления в Фонд обязательных резервов по требованию Центробанка.

— Сейчас всё больше и больше коммерческих банков будет вынужденно вводить отрицательные ставки и комиссии для "отрицательных" валют, — считает руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман. — Что касается "Ситибанка", то можно сказать, что он идёт по этому пути очень мягко и аккуратно. Комиссии вводятся для крупных клиентов, которые ориентированы именно на европейский рынок, где проблема низких ставок сейчас стоит наиболее остро. Так что россиян, особенно тех, чьи сбережения в банке диверсифицированы в разных валютах и не превышают 100 тысяч евро, это вообще никак не касается.

Николай Соколов считает, что сейчас всё больше банков будут вообще отказываться от вкладов в евро. Причём именно от вкладов, а не от текущих счетов. В целом для российского потребителя ничего страшного в этом он не видит. Евровалюта сейчас намного менее интересна для инвестиций по сравнению с долларом. У экономики ЕС серьёзные проблемы роста, так что потенциал укрепления доллара по отношению к рублю значительно выше, чем у евро. К тому же ставки по вкладам в долларах (превышают 2% годовых) сегодня намного интереснее, чем по "нулевым" депозитам в евро.

Ситуация со вкладами в евро не окажет никакого влияния на ставки по депозитам в рублях, говорит Николай Соколов. По его словам, рублёвые ставки зависят в первую очередь от уровня ключевой ставки Банка России. При этом он ожидает дальнейшего снижения "отечественной" ключевой ставки — как минимум на 0,25 процентного пункта до конца года. Соответственно, ставки по вкладам в рублях к концу 2019 года также могут снизиться на 0,2–0,3 процентного пункта. Но произойдёт это не из-за ситуации с депозитами в евро, уточняет аналитик.

— Европейский регулятор вполне может опустить ставку по депозитам с –0,4% до –0,6%, чтобы стимулировать население и бизнес больше тратить, а не сберегать, — отметил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. — Экономическая ситуация в США намного лучше, чем в Европе. Отрицательные ставки крайне маловероятны, тогда как подготовиться к снижению процента по долларовому депозиту всё же стоит. Ожидается, что ФРС (американский Центробанк) снизит процентную ставку на 0,25% на ближайшем заседании. Это повлечёт за собой и снижение ставок по вкладам.