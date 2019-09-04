Платить или не платить. Как изменится транспортный налог

В конце августа Счётная палата предложила изменить механизм начисления транспортного налога. В начале сентября в Госдуме выступили с инициативой вообще его отменить. При этом некоторые категории водителей уже начали оплачивать налог по-новому. Лайф разбирался, кто и сколько заплатит, а также выяснил, в чём плюсы и минусы законодательных инициатив.

Депутат Госдумы Сергей Катасонов предложил отменить в России транспортный налог. Он также высказался о предложении Счётной палаты внести изменения в процедуру начисления транспортного налога в стране.

Парламентарий пришёл к мнению, что отменить в России транспортный налог нужно было ещё несколько лет назад, когда ввели акциз на бензин. Именно в акцизный сбор на топливо, по словам депутата, заложены все необходимые сборы.

Эксперты отмечают, что разговоры об отмене транспортного налога ведутся уже давно, эта информация появляется с определённой периодичностью. Предлагалось отменить транспортный налог полностью и повысить акцизы на топливо. Партнёр адвокатского бюро "Бишенов и партнёры" адвокат Даханаго Нагоева рассказывает, что логика у этой инициативы была проста.

— Если ездишь на автомобиле, значит, пользуешься дорогой, платишь налог. Стоит машина в гараже, значит, и платить не нужно. Однако в настоящее время акцизы на топливо повысили, а транспортный налог остался на прежнем уровне, — поясняет эксперт.

Кто платит транспортный налог по-новому

Что касается предложения Счётной палаты изменить процедуру исчисления транспортного налога в отношении автомобилей стоимостью более трёх миллионов рублей — оно не имеет отношения к исчислению транспортного налога в целом по всем транспортным средствам, говорит Даханаго Нагоева.

По её словам, Счётная палата лишь предлагает внести изменения в исчислении транспортного налога в отношении конкретного перечня автомобилей, применив повышающие коэффициенты, в зависимости от мощности автомобиля, а не стоимости, как сейчас.

Заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова напоминает, что льготы по налогу с текущего года получили только владельцы грузовых автомобилей. Но для владельцев легковых автомобилей ничего не изменилось и не изменится в будущем.

А есть ли смысл отменять транспортный налог?

Несмотря на неоднократные разговоры правительства об отмене транспортного налога, эксперты в этом не видят смысла.

— Улучшения требует механизм сбора и администрирования транспортного налога. Долги, в том числе по транспортному налогу, растут, превращаясь в большие суммы, которые признаются безнадёжными и списываются, в результате региональные бюджеты недополучают доходов в казну. А транспортный налог в регионах составляет большую долю поступлений в консолидированный бюджет, — рассказывает первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. — Также существующая система расчёта транспортного налога, привязанная к стоимости авто, иногда приводит к спорным ситуациям. Так, например, неточности в перечне премиальных автомобилей позволяют владельцам уплачивать сбор без повышающего коэффициента, что также является несправедливостью.

Эксперт пришёл к мнению, что отмена транспортного налога в России может оказаться весьма опрометчивым решением, но улучшить, оптимизировать его положения и механизм сбора — вопрос приоритетный.

Эксперт Наталья Мильчакова пришла к мнению, что смысла в транспортном налоге как таковом нет, хотя декларируется, что он нужен для местных бюджетов, для ремонта дорог и строительства качественной дорожной инфраструктуры.

— В таком случае, во-первых, в разных регионах должна быть разная ставка налога, так как качество дорог весьма отличается в регионах. Во-вторых, больше платить должны владельцы грузовых автомобилей, — считает эксперт.

Адвокат Даханаго Нагоева полагает, что транспортный налог пока отменять не будут. Но если какие-то изменения и произойдут, то они будут касаться только автомобилей стоимостью более трёх миллионов рублей.