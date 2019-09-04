Евро на минимуме. Как это скажется на курсе рубля

12 сентября ожидается заседание европейского Центробанка, которое может стать историческим и резко изменить курс евро. Положение валюты ЕС сейчас становится всё более шатким. На этой неделе евро к доллару обновил двухлетний минимум. При этом 6 сентября ожидается заседание российского Центробанка, где будет принято решение по ключевой ставке, которое тоже отразится на валютном рынке. Как изменится курс евро к рублю?

Грядущий Brexit и торговые войны привели к нарушению цепочек поставки товаров. Это крайне негативно сказалось на экономике еврозоны. Деловая активность снижается, цены производителей и их расходы (например, на оплату труда) сокращаются.

— Участники рынка уверены: 12 сентября ЕЦБ не только снизит процентную ставку, но и воскресит программу количественного смягчения — начнётся новая эмиссия безналичных денег, — говорит директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. — ЕЦБ будет вливать в экономику около 30 млрд евро в месяц. Всё это способствует падению курса евро против доллара.

Ослабление европейской валюты позитивно скажется на российской, считает Арсений Дадашев. По его прогнозам, курс рубля имеет все шансы укрепиться до отметок 72,5–72,75 за евро. Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский считает, что на какое-то время курс может опуститься даже ниже 70 рублей. Впрочем, по его мнению, если это и произойдёт, то ненадолго. В среднесрочной перспективе европейская валюта подорожает до 75 рублей.

— Курс евро продолжит снижаться, — считает эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. — Инвесторы ожидают, что Европейский центральный банк снизит базовую процентную ставку, которая в итоге может опуститься до отрицательного значения –0,4% (сейчас она составляет 0%). Это связано с риском рецессии на фоне замедления производства в Германии. Что касается рубля, то существенных изменений ждать не стоит. Для него куда большее значение будет иметь заседание российского Центробанка 6 сентября, где должно быть принято решение о снижении базовой процентной ставки на 25 пунктов. В этой связи курс будет колебаться в пределах 73,4 рубля за евро.

Вектор движения курса европейской валюты вряд ли будет прямолинейным на протяжении всего второго полугодия, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. По его прогнозу, евро продолжит снижаться до конца сентября — середины октября. Курс может ослабнуть до 1,07–1,08 за доллар. Правда, по словам аналитика, это будет противоречить целям США, которые в условиях торгового и валютного конфликта крайне заинтересованы в ослаблении курса доллара для поддержки американского экспорта. В такой ситуации евро может вернуться к отметкам 1,12–1,14. При этом курс рубля, по оценкам Антона Покатовича, будет колебаться в диапазоне 72–74,4.

— Сейчас евро упал до 1,09 с небольшим доллара за один евро, но уже в течение сентября можем увидеть и 1,085 доллара за евро, — говорит заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова. — И это не предел. Достаточно вспомнить, что осенью 2015 года за европейскую валюту давали даже 1,07 доллара. Курс евро к рублю — более сложная история. Даже если по отношению к доллару он продолжит падать, не факт, что будет дешеветь и по отношению к российской валюте. Наш прогноз на сентябрь — 72,5–75 рублей за евро.