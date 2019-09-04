Четырёхдневная рабочая неделя. Насколько реальны предложения Максима Орешкина

В среду, 4 сентября, глава Минэкономразвития Максим Орешкин в кулуарах ВЭФ-2019 назвал два главных условия для перехода к четырёхдневной рабочей неделе. Лайф разбирался, когда у россиян может появиться на один выходной больше и что для этого нужно.

По мнению Максима Орешкина, чтобы перейти на четырёхдневную рабочую неделю, нужно в первую очередь достичь более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда. Министр отметил, что именно эти факторы создают условия для обсуждения этой инициативы на практике.

Это же касается и других трудовых инноваций. Пока же Максим Орешкин не стал говорить о том, в какие сроки может сократиться рабочая неделя. По его словам, сейчас важно заняться именно повышением доходов россиян.

— В правительстве рассуждают о короткой неделе, называя в качестве примера страны, где действительно широко используют новые технологии для замены ручного труда, — говорит эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. — Россия сильно отстаёт от них по уровню роботизации. Согласно IFG (Международная федерация роботехники), где ежегодно отслеживают уровень роботизации в разных странах, в России число промышленных роботов ничтожно мало. В последние годы лидером является Южная Корея, где на 10 000 рабочих приходится 710 роботов, а Россия занимает предпоследнее место из 27 стран. Хуже только Индия — 4 робота на 10 000 человек. При этом средний мировой показатель равняется 85 роботам. За счёт чего производство и экономика будут развиваться в условиях увеличенных выходных и о каком технологическом прогрессе говорят чиновники, совершенно не понятно.

Напомним, в июне четырёхдневную рабочую неделю для россиян анонсировал премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, будущее именно за таким распорядком. Премьер-министр привёл в пример одну новозеландскую компанию, в которой сотрудники уже работают с тремя выходными. Как итог — производительность труда выросла на 20%. Люди просто стали эффективнее использовать рабочее время.

Ещё одна проблема, которую надо решить в процессе перехода на четырёхдневную работу, — это серые зарплаты, считает главный аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков. По его словам, даже если власти обяжут бизнес сохранить заработную плату при четырёхдневке, то работодатель в свою очередь может просто сократить серую часть оплаты труда работников. В итоге те всё равно будут получать меньше.