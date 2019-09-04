Банки ответят. Кого накажут за высокий уровень закредитованности

Банки должны нести ответственность за уровень закредитованности россиян. С таким заявлением в среду, 4 сентября, выступил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Минэкономразвития готовит предложения о том, как наказывать банки за чрезмерную закредитованность клиентов. Об этом сообщил глава министерства. По мнению Максима Орешкина, если заёмщик не может платить, то это не только его вина, но и вина банка, который активно навязывает ему кредиты. Кстати, сейчас эта проблема — одна из самых больных для российской экономики, в министерстве её поднимали уже не раз.

— Согласна, в 2018 году (особенно под конец года) банки заваливали своих клиентов спецпредложениями на довольно большие суммы, — отмечает руководитель аналитического департамента компании "Финист" Катя Френкель. — Получается, клиент мог взять долг в нескольких банках. И те максимальные объёмы, которые были выданы в 2018 году, выльются в максимальные объёмы просрочек, отсрочек по платежам и невыплатам.

Действительно, ситуация осложняется тем, что растёт и среднемесячный платёж по кредиту. Так, по данным бюро кредитных историй "Эквифакс", он сейчас составляет 22,3 тыс. рублей. Это очень много, ведь сопоставимо со средней заработной платой во многих регионах, отмечает эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. По его словам, это означает, что россияне уже попали в так называемую кредитную петлю — занимают новые деньги для обслуживания старых кредитов.