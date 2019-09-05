Бизнес в минус. Как клиенты Сбербанка теряют деньги при получении кредитов

В Сбербанке запустили очередной продукт, который должен облегчить кредитование бизнеса. Теперь заявки будут рассматривать онлайн в течение трёх минут. Для сравнения: раньше они проходили через трёх сотрудников за пять дней. Впрочем, многие клиенты сомневаются, что кредиты станут доступнее. Лайф разобрал самые популярные жалобы и выяснил, с какими подводными камнями можно столкнуться при получении кредита, с чем это связано и что делать, чтобы не потерять деньги и время.

В начале сентября Сбербанк заявил о запуске целого ряда продуктов, которые должны серьёзно облегчить жизнь предпринимателям. Так, в среду стало известно, что начинается выдача кредитов для бизнеса в режиме реального времени. Теперь клиент может получить предодобренный кредит в "Сбербанк Бизнес Онлайн" в течение трёх минут. Для одобрения заявки понадобится только приложить к ней фото паспорта и указать паспортные данные и адрес. Никаких бумаг в банк нести не нужно. Достаточно подписать документы в личном кабинете.

— До перевода в онлайн процесс рассмотрения заявки и выдачи кредита занимал не менее пяти дней, — пояснил заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока "Корпоративно-инвестиционный бизнес" Анатолий Попов. — В нём принимали участие три наших сотрудника, а заёмщику требовалось предоставить шесть документов. Сейчас мы сокращаем время обработки на стороне банка до трёх минут. Это в 800 раз быстрее, чем ранее.

Правда, среди представителей малого и среднего бизнеса много тех, кто сомневается, что получить кредит в Сбербанке станет проще. На портале banki.ru одна за другой появляются жалобы клиентов, которые или не смогли получить одобрение, или столкнулись с проблемами в обслуживании. На решение своих вопросов у них уходили недели, а то и месяцы, много времени и нервов. При этом многие так и не смогли получить кредит.

Например, Александр из Санкт-Петербурга захотел взять кредит на 1 млн для развития бизнеса. Его фирма работает с 2002 года и занимается сдачей в аренду своей промышленной недвижимости. Чтобы получить кредит, Александр сначала обратился в банк, где у его компании открыт расчётный счёт. Правда, получил отказ. В банке пояснили, что не могут взять в залог промышленную недвижимость. Им подойдёт только квартира.

— Посмотрев на сайте Сбербанка предложения о кредитовании малого бизнеса, я был приятно удивлён, как всё просто, а главное, быстро, от двух до пяти дней, и нет проблем, — рассказывает Александр. — Но выяснилось, что они есть. Так, в отделении мне порекомендовали организацию для оценки недвижимости. Она оказалась достаточно дорогой, и мы сделали оценку в другой компании, которая имеет право делать оценку для малого бизнеса. Но, как пояснили, мы должны были обратиться только в ту компанию, которая аккредитована в Сбербанке. Сумма запрашиваемого кредита составляла 1 млн рублей, а сумма оценки — 3,4 млн. Нам в кредите отказали.

С похожей проблемой столкнулся и Артём из Москвы. Он заполнил заявление через "Сбербанк Бизнес Онлайн". Условия — 17% на 36 месяцев. Заполнил заявление, затем позвонила менеджер и попросила убрать из списка недвижимости земельный участок для строящегося личного дома как не имеющий отношение к бизнесу. Артём — программист, собирался сделать офис в доме как раз на том участке, но сотрудницу послушал. Сказался тот факт, что ранее он уже успешно оформлял у неё кредит.

В этот раз не повезло, и заявку отклонили как не проходящую по финансовому обеспечению. Кроме земли, собственности у Артёма нет. Но больше всего мужчину смутил тот факт, что следующую заявку он сможет подать только через 90 дней, а условия кредита изменились — 27% на 18 месяцев. В обоих случаях клиенты жалуются на менеджеров, которые не сообщили им все нюансы получения кредита и тем самым не предотвратили получение отказа.

Бывали случаи и с потерей доступа к деньгам. Например, Анастасия из Воронежа столкнулась с проблемой, когда со счета её организации банк списал более 20 тыс. рублей. В дальнейшем удалось разобраться в ситуации и вернуть деньги. Правда, Анастасия потратила немало сил и времени. На решение проблемы потребовался месяц, а виной всему — опять-таки человеческий фактор.

В то же время, если смотреть с юридической точки зрения, придраться к поведению банка нельзя. Стоит понимать, что предоставлять или не предоставлять кредит — право кредитной организации, изменить это правило заёмщик не может, уточняет адвокат, партнёр юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов. Но клиент может повлиять на этот процесс, строго выполняя требования банка.

— Можно выбирать банк, где требования к заёмщику ниже, но ставка, как правило, в этом случае будет выше, — поясняет Денис Фролов. — Что касается опции "Овердрафт", то лучше всего заранее, на этапе оформления карты, узнавать, подключена ли она. На практике задолженности по овердрафту зачастую связаны как раз с тем, что клиенты не знали о подключении этой опции. Если такая функция вам не нужна, попросите её сразу отключить. На самом деле многие проблемы связаны со слабой финансовой грамотностью самих заёмщиков.

Кроме того, в банках, как правило, имеется негласный перечень критериев для одобрения кредитов юридическим лицам и ИП, отмечает член Ассоциации юристов России Алексей Гавришев. Среди них — высокая рентабельность бизнеса, он должен иметь так называемую прозрачную структуру собственности, в которую входит ликвидное имущество, подходящее для залога, а доля собственных средств в пассиве баланса предприятия должна составлять не менее половины.

— Онлайн-технология предполагает сокращение времени принятия решения, но она не означает отсутствие проверок на стороне банка, — пояснили Лайфу в пресс-службе Сбербанка. — Мы по-прежнему оцениваем кредитную историю клиентов, их деловую репутацию и благонадёжность, просто делаем это намного быстрее. Залог не является для нас первичным фактором. Негативная кредитная история или деловая репутация могут привести к отказу в кредитовании и при наличии очень хорошего залога.