Двойная пенсия. Кто получит больше, а кому придётся вернуть "лишнее"

ПФР требует от жительницы Северодвинска Архангельской области вернуть более 1,3 млн — такова сумма переплаченной ей пенсии за 20 лет. Дело в том, что женщина получала выплаты сразу в двух странах — в России и на Украине. Суд постановил, что деньги она получала незаконно и должна вернуть переплату. Такие истории периодически случаются у тех пенсионеров, кто менял место жительства и переезжал на ПМЖ за границу. В то же время многие пожилые люди получают две пенсии на законных основаниях. Даже после переезда в дальнее зарубежье. К тому же немало льготников имеют право на две выплаты и в России. Лайф разбирался, кто и на какие выплаты может рассчитывать.

Кому положены двойные пенсии

Двойные пенсионные выплаты могут быть трёх типов. Первый — это пенсия по потере кормильца плюс страховая или социальная. Второй — пенсия по инвалидности и страховая. Третий тип — государственные доплаты за заслуги плюс страховая пенсия. Отдельная категория — это пенсионеры, которые переехали жить в другую страну.

— Если человек имеет право на получение пенсии двух видов, то он может выбрать одну из них, большего размера, — пояснила специалист аналитического отдела компании "ФинИст" Екатерина Семенкова. — Однако есть и исключения.

По закону о пенсионном обеспечении, право на получение двух пенсий одновременно имеют следующие граждане: лица с инвалидностью, получившие увечья в боях, участники ВОВ, родители погибших военнослужащих, которых призвали на военную службу, вдовы граждан, призванных на военную службу и погибших из-за полученной травмы, жители блокадного Ленинграда, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также граждане, облучившиеся во время этой аварии, члены семей граждан, работающих в сфере космонавтики, граждане с офицерским званием, госслужащие федеральных предприятий. Список достаточно широкий.

В большинстве случаев двойную пенсию получают федеральные чиновники, тогда как число прочих граждан, подпадающих под необходимые критерии, крайне мало, пояснил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

— Людей, имеющих право на двойную выплату, по данным Минфина, около 900 тысяч человек, из них порядка 640 тысяч — чиновники, — рассказал Геннадий Николаев. — При этом число лётчиков-испытателей, космонавтов и военных, погибших после ВОВ, невелико — порядка 25 тысяч человек. Становится всё меньше и льготников других категорий.

В этом году по инициативе депутатов Государственной думы предлагается добавить к имеющим право на первый тип двойной пенсии нетрудоспособных граждан, которые пострадали из-за сброса радиоактивных отходов в речку Теча производственным объединением "Маяк". Те трагические события 1957 года известны ещё под названием "Кыштымская авария". Считается, что тогда пострадали 250 тысяч человек.

— Пока не известно, кто именно из них или членов их семей сможет претендовать на двойную пенсию, но увеличение выплат должно оказать значительную нагрузку на пенсионный фонд, переживающий сейчас не самые лучшие времена, — считает Геннадий Николаев. — Вероятность принятия закона крайне мала. Скорее всего, законодатели примут его в урезанном виде и сильно ограничат круг лиц, на которых он будет распространяться.

Какие пенсии получают те, кто переехал за рубеж

В ряде случаев россияне, переехавшие на ПМЖ за границу, получают пенсию в двух странах одновременно. Эти граждане заработали стаж не только в России, но и успели поработать и в другой стране, пояснил ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. В результате часть выплат осуществляет ПФ России, а часть — иностранное государство. Как отметил Иван Капустянский, если в другой стране уровень жизни выше, то пенсия становится значительно больше российской.

— Нужно понимать, что "двойная" пенсия — всего лишь пенсия, разбитая на две части: каждая страна платит только за тот трудовой стаж, который был выработан на её территории (при наличии международного соглашения между странами. — Прим. Лайфа), — отметила Екатерина Семенкова. — Если соглашения нет, то варианты начисления пенсий могут быть разными. Вполне вероятно, что на заслуженном отдыхе после переезда придётся получать только одну пенсию в одной стране.

По данным ПФР, сейчас в стране действует 20 международных соглашений с 24 странами. Фонд выплачивает за рубежом пенсии более 328 тысячам граждан, которые проживают в 128 странах мира. Чтобы получать выплаты в рамках международных договоров, следует обращаться в компетентный орган страны проживания, пояснили в ПФР.

Кстати, с 14 мая 2019 года в России вступило в силу постановление правительства, упрощающее процедуру оформления пенсии гражданами, которые заработали её в России, но решили переехать за границу. По новым правилам, перед отъездом не нужно подавать заявление в отделение ПФР именно по месту жительства. Теперь это можно сделать в любом отделении страны.