На пенсию в 70 лет? Кому придётся подождать с выходом на заслуженный отдых

Вчера вечером в СМИ появилась информация, что в кабмине готовятся поднять пенсионный возраст до 70 лет. Уже сегодня источник в аппарате правительства эту информацию опроверг. Сведения о повышении пенсионного возраста назвали "полным бредом". Впрочем, многие пожилые люди выйдут на пенсию только в 70 лет уже сейчас. Лайф выяснил, кто и почему получает выплаты позже.

Есть распространённое заблуждение, что пенсия положена автоматически, как только человек достигнет определённого возраста. Это не совсем так. Например, чтобы получить страховую пенсию нужен и определённый стаж, и соответствующая сумма пенсионных баллов. Причём показатели эти постоянно растут. Так, в 2017 году нужно было иметь восемь лет стажа и 11,4 пенсионных балла. В 2018-м — девять лет и 13,8 балла. Цифры эти продолжат расти до тех пор, пока не достигнут 15 лет и 30 баллов к 2025 году.

Надо отметить, что речь идёт только об официальном стаже, а так называемые серые зарплаты, которые так популярны сейчас, не учитываются. Работодатель должен регулярно делать отчисления в Пенсионный фонд России. Если стажа не хватает, в ПФР отказывают в начислении пенсии.

Правда, совсем без денег государство пожилых людей не оставляет. Через пять лет после наступления пенсионного возраста им начисляется социальная пенсия. Конечно, она намного меньше страховой.

— Социальные пенсии по старости назначаются на пять лет позже, чем страховые. Для женщин — с 65 лет, для мужчин — с 70 лет, — говорят в ПФР.