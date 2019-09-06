На пенсию в 70 лет? Кому придётся подождать с выходом на заслуженный отдых

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Вчера вечером в СМИ появилась информация, что в кабмине готовятся поднять пенсионный возраст до 70 лет. Уже сегодня источник в аппарате правительства эту информацию опроверг. Сведения о повышении пенсионного возраста назвали "полным бредом". Впрочем, многие пожилые люди выйдут на пенсию только в 70 лет уже сейчас. Лайф выяснил, кто и почему получает выплаты позже.

Есть распространённое заблуждение, что пенсия положена автоматически, как только человек достигнет определённого возраста. Это не совсем так. Например, чтобы получить страховую пенсию нужен и определённый стаж, и соответствующая сумма пенсионных баллов. Причём показатели эти постоянно растут. Так, в 2017 году нужно было иметь восемь лет стажа и 11,4 пенсионных балла. В 2018-м — девять лет и 13,8 балла. Цифры эти продолжат расти до тех пор, пока не достигнут 15 лет и 30 баллов к 2025 году.

Надо отметить, что речь идёт только об официальном стаже, а так называемые серые зарплаты, которые так популярны сейчас, не учитываются. Работодатель должен регулярно делать отчисления в Пенсионный фонд России. Если стажа не хватает, в ПФР отказывают в начислении пенсии.

Правда, совсем без денег государство пожилых людей не оставляет. Через пять лет после наступления пенсионного возраста им начисляется социальная пенсия. Конечно, она намного меньше страховой.

Социальные пенсии по старости назначаются на пять лет позже, чем страховые. Для женщин — с 65 лет, для мужчин — с 70 лет, — говорят в ПФР.

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