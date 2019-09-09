Запретный заём. Как банки манипулируют лимитом по кредиткам

Средний лимит по кредитным картам сократился на 6%, говорится в статистике "Эквифакса" и НБКИ. При этом многие клиенты жалуются, что изменение баланса карты часто становится для них сюрпризом. У одних кредитный лимит неожиданно снижается, у других, наоборот, повышается. Лайф разбирался, как банки могут манипулировать кредитным лимитом и как не угодить в финансовую западню.

Число новых кредитных карт во втором квартале 2019 года выросло на 10% — до трёх миллионов штук. При этом в мае — июне средний лимит по кредиткам в России сократился на 6% и составил 54,5 тыс. рублей. Эти данные следуют из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и "Эквифакса".

Эксперты отмечают, что сокращение кредитных лимитов может говорить об увеличении количества ненадёжных заёмщиков. При этом банкам гораздо выгоднее повышать кредитные лимиты, а не уменьшать.

— Банкам выгодно увеличивать сумму кредитного лимита клиента именно для того, чтобы клиент имел возможность больше тратить и увеличивать свою задолженность перед банком, — поясняет заместитель руководителя Информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова. — Но если банки сокращают кредитные лимиты, несмотря на очевидные выгоды для себя как кредитора, это говорит о том, что у какой-то части заёмщиков банка ухудшилась кредитная история либо увеличилось количество ненадёжных заёмщиков и просрочка по потребительским кредитам.

Банки могут манипулировать кредитным лимитом

Да, такая возможность действительно существует. Как отмечает руководитель департамента по развитию клиентской базы "БКС Премьер" Ольга Певная, банки оставляют за собой право изменять кредитный лимит, ведь в долгосрочной перспективе платёжеспособность клиента может как улучшиться, так и ухудшиться.

— Если банк видит, что клиент долгое время исправно вносит платежи и периодически погашает всю задолженность полностью, то он с большой вероятностью будет увеличивать кредитный лимит автоматически. Если допускаются систематические просрочки, то платёжеспособность заёмщика начинает вызывать у банка сомнение. В такой ситуации лимит по карте может быть как уменьшен, так и вообще обнулён в одностороннем порядке, — говорит Ольга Певная.

С уменьшением лимита могут столкнуться не только неплательщики, но и добросовестные заёмщики. Эксперт напомнила, что с 1 октября 2019 года вводится показатель долговой нагрузки (ПДН), который влечёт за собой надбавки к коэффициентам риска для банков. Возникает дополнительное давление на капитал банка при выдаче кредитов клиентам с высокой долговой нагрузкой.

— Можно предположить, что с 1 октября банки будут ещё активнее пересматривать лимиты по кредитным картам, особенно тем заёмщикам, у которых сформировалось много кредитных карт, выданных разными финансовыми организациями. Дело в том, что, даже если человек вообще не использует лимит по карте, с точки зрения рисков банка, по сути, это выданный кредит. Поэтому даже добросовестные заёмщики теоретически могут столкнуться с ситуацией уменьшения лимитов, — поясняет Ольга Певная.

Как не попасться на уловки банка?

Если у клиента возникают проблемы с расчётами по кредитке, то может возникнуть и конфликт с банком. Например, лимит окажется неожиданно снижен, хотя заёмщик рассчитывал воспользоваться картой. Более того, бывают случаи, когда клиенту одобряют карту с одним лимитом, а по факту оказывается, что выдали совершенно с другим. Доходило до курьёзов. На банковских форумах появлялись жалобы на получение карты с лимитом в пару рублей.

Не попасться на уловки банка можно, только имея большой опыт работы с банковскими продуктами — то есть это метод проб и ошибок, отмечает аналитик управления операциями на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.

— Заёмщику нужно адекватно оценивать своё финансовое состояние, и если оно ухудшается, то максимально сокращать расчёты по кредитной карте. Траты должны соответствовать доходам, — считает Александр Осин.

В свою очередь, эксперт Ольга Певная рекомендует не оформлять по картам кредитный лимит, превышающий размер ежемесячной зарплаты. Несмотря на кажущуюся гибкость этого продукта, долги по картам, особенно если их несколько, нередко превращаются в нескончаемую кредитную кабалу.

Однако, если заёмщик столкнулся с тем, что долгое время не может выбраться из карточной задолженности, лучше её рефинансировать: например, оформить обычный потребительский кредит (ставки по ним существенно ниже) и закрыть с его помощью все карты.

— Лучше иметь две карты в разных банках с относительно небольшим кредитным лимитом. Во-первых, это подстраховка от снижения лимита, во-вторых, подстраховка от технических сбоев работы в том или ином банке (одна карта временно не работает, можно расплатиться другой), — считает эксперт.

Самый идеальный вариант, по её словам, — это не залезать в карточную задолженность больше чем на месяц, то есть всё время укладываться в льготный период. Таким образом вы пользуетесь средствами банка, получаете все бонусы, скидки, кешбэки, но не платите проценты. При такой тактике вероятность снижения кредитного лимита минимальная.

Кстати, стоит опасаться и повышения кредитного лимита. Для добросовестных заёмщиков банки часто увеличивают его автоматически. Чтобы отказаться от щедрой услуги, нужно сообщить об этом в банк, но многие этого не делают. При этом соблазн увеличить траты по кредитке увеличивается, и заёмщики, сами того не подозревая, начинают тратить больше.