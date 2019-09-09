Пенсия на пять лет раньше. Как получить выплаты и не остаться без денег

10 сентября Госдума откроет осеннюю сессию, на которой будет рассматриваться законопроект о выплате частной пенсии. Документ уже получил одобрение правительства. Если законопроект будет принят, то часть россиян сможет получать пенсию, как раньше, в 55 и 60 лет. Правда, только накопительную часть выплат. Лайф выяснил, кого коснутся нововведения, и разобрался, какие подводные камни могут скрываться за этой инициативой.

В законопроекте речь идёт о договорах с НПФ, которые были заключены после 1 января 2019 года. Авторы документа отмечают, что повышение пенсионного возраста делает накопления менее привлекательными для вкладчиков. Они предлагают дать право на выплату негосударственной пенсии женщинам с 55 лет, а мужчинам — с 60. Соответствующие поправки предлагается внести в Закон "О негосударственных пенсионных фондах".

Сейчас любой человек может начать копить на заслуженный отдых самостоятельно. В этом случае часть отчислений идёт в ПФР, который начисляет положенную от государства пенсию. Другая часть отправляется в НПФ, а оттуда уже идёт ежемесячная прибавка, размер которой напрямую зависит от того, сколько пенсионер успел внести в фонд.

— Изменения коснутся договоров с НПФ, заключённых после 1 января 2019 года, — рассказал президент Ассоциации социальных предпринимателей Роман Алёхин. — Инициатива направлена на то, чтобы желающие получать негосударственную пенсию смогли сделать это по старым правилам, в возрасте 55 и 60 лет. Это попытка стабилизировать пенсионную систему, чтобы граждане не потеряли интереса к договорам с НПФ. Сложно сказать, насколько это сработает, так как сейчас уровень доверия к пенсионной системе крайне низкий, причём это касается не только государственных пенсий. Но в целом это скорее благоприятный законопроект, так как он позволит гражданам, заключившим договоры с НПФ после 1 января 2019 года, получать пенсии раньше.

Новый законопроект — это способ привлечь людей к самостоятельному накоплению пенсии, отмечает специалист аналитического отдела компании "ФинИст" Екатерина Семенкова. По её словам, за рубежом частная пенсия действительно довольно популярна, но такие инструменты во многих странах создавались десятки лет и смогли показать свою эффективность. В России же сейчас доходность НПФ небольшая. Это связано со многими факторами. Среди них — незначительные суммы, сложности с госрегулированием и отсутствие инструментов, куда вкладывать пенсионные средства, поясняет аналитик.

В законопроекте предлагается также убрать условие о наличии страхового стажа, что создаст стимул к накоплению частной пенсии самозанятым. Эти меры направлены также на поддержание уровня жизни предпенсионеров, которые на сегодняшний день остаются без работы ещё до достижения пенсионного возраста.

— Для НПФ неявная выгода от закона тоже будет: более ранний выход на "частную пенсию", по идее, должен хотя бы отчасти простимулировать граждан прибегнуть к не слишком популярным ныне услугам негосударственных фондов, — полагает руководитель департамента образования института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгений Удилов. — Чтобы не ждать пенсию лишь через пять лет от государства. Но чтобы это заработало, НПФ должны показать себя в ближайшие годы совсем в другом, эффективном свете.

Действительно, многие боятся нести деньги в НПФ и остаться без ожидаемых выплат на пенсии. Для этого есть все основания. Большинство негосударственных фондов за годы работы показали отрицательную доходность. Проще говоря, часть денег пенсионеров они просто потеряли, а многие фонды и вовсе обанкротились и больше не существуют, уточнил Евгений Удилов.

— В прибыль, в принципе, поработало не более 25% всех НПФ, и то весьма условно в прибыль, потому что накопления пенсионеров даже в этих фондах отставали от инфляции, — отметил Евгений Удилов. — И лишь буквально в нескольких устойчивых НПФ деньги пенсионеров прирастали быстрее, чем если бы на эти деньги человек мог просто открыть обычный банковский вклад. Но как было угадать с удачным выбором управляющего фонда заранее? Именно поэтому примерно у 80% пенсионеров горе-накопления на счетах в НПФ образуют сумму в пределах 30–50 тысяч рублей. В дальнейшем такие суммы могли бы обеспечить чисто символическую прибавку к пенсии — порядка 200–300 рублей в месяц.

Таким образом, финансисты советуют будущим пенсионерам посмотреть на доходность НПФ, прежде чем нести туда свои деньги. Иначе есть риск просто потерять накопления. Вне зависимости от того, когда состоится выход на пенсию.