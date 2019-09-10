Таможня даёт добро. Как изменятся цены на иномарки в России

Импорт зарубежных машин продолжает увеличиваться. При этом с начала осени в России снизились таможенные пошлины на иномарки. Как это отразится на их стоимости?

В рамках договорённостей со Всемирной торговой организацией (ВТО) в России с 1 сентября были снижены таможенные пошлины на иномарки. Раньше ввозная пошлина на новые импортные авто составляла 17%, а на подержанные — 22%. Теперь ставка для новых машин составляет 15%, для б/у — 17%.

По данным Федеральной таможенной службы, в первом полугодии 2019-го в нашу страну было ввезено 143,7 тысячи новых и подержанных машин. Это на 4% больше по сравнению с прошлым годом. Таким образом, наметился тренд на восстановление рынка. Дело в том, что за последние 10 лет объёмы импорта значительно сократились, а доля иномарок, ввезённых из-за рубежа, в общем объёме продаж новых легковых автомобилей составляет всего 15%. Для сравнения — по данным агентства "Автостат", десять лет назад она составляла 48%.

Кстати, пошлины уменьшаются уже не первый раз. С 2012 по 2018 год они неоднократно снижались в рамках обязательств перед ВТО. Однако тогда снижение пошлин не привело к снижению цен на автомобили для конечного потребителя.

— Сейчас в автобизнесе сложилась напряжённая ситуация, продавцы неохотно отказываются от части прибыли. Кроме того, ретейлерам помимо пошлин необходимо оплачивать НДС и акциз, оформлять свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства, ставить российскую систему экстренного реагирования на ДТП ЭРА-ГЛОНАСС. Всё это выливается в серьёзные траты, — объяснил первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Что же будет с ценами на иномарки?

Есть мнение, что снижение таможенных пошлин никак не скажется на стоимости и объёмах продаж иностранных машин. А всё потому, что подпадающих под это снижение автомобилей в общем объёме не так много. По словам генерального директора CarPrice Дениса Долматова, снижение коснётся лишь тех машин, которые в России не производятся, — авто сегментов премиум и люкс.

— Люксовый автомобиль не может стоить дешевле определённого порога, закреплённого политикой бренда. Да и покупатели дорогих авто менее чувствительны к цене, чем покупатели "солярисов" или "поло". Такие машины, скорее всего, не могут подешеветь. Просто у менеджмента автосалонов будет чуть больше гибкости в предоставлении скидок или дополнительного оборудования, — считает Денис Долматов.

Директор офиса продаж компании "БКС брокер" Вячеслав Абрамов также полагает, что снижение пошлин не отразится на ценах. Но привести к подорожанию автомобилей может отмена программы промышленной сборки, которая позволяла автопроизводителям беспошлинно или по льготным ставкам ввозить комплектующие при условии локализации производства.

— Дешевле автомобили абсолютно точно не станут. При расчёте стоимости нужно учитывать расходы на утилизационный сбор, сертификацию ТС и многое другое. Да и после введения утилизационного сбора по мере снижения пошлин он пропорционально индексировался. Вероятность, что это будет сделано снова, остаётся открытой, — уточнил эксперт.

В целом на мировом рынке идёт снижение продаж автомобилей из-за замедления темпов экономического роста, падения потребительского спроса. По прогнозам Вячеслава Абрамова, Россия не станет исключением.