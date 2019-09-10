Американцы сделали ставку на рубль. Что ожидает курс доллара

В начале сентября на крупнейшей в США площадке для трейдинга активизировались ставки на рост курса рубля. Более того, они стали приближаться к рекордным отметкам. Американские спекулянты обычно быстро замечают тренды на рынке и анализируют малейшие колебания курса валют. За последний год прогнозы аналитиков из США не раз оправдывались. Лайф выяснил, почему игроки ведущей американской биржи верят в рост курса рубля и как изменится стоимость валют в ближайшее время.

Спекулятивные ставки на рост курса рубля растут на Чикагской товарной бирже (CME) — одной из крупнейших в мире. Об этом свидетельствует отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), опубликованный в пятницу. Из него следует, что число контрактов на рост курса рубля увеличилось до 27 465. При этом рекорд был установлен в мае — 35 000.

В августе игроки почти потеряли интерес к рублю. Это произошло на фоне усиления санкционных рисков. И действительно, российская валюта стала слабеть. Теперь же ставки на рост рубля растут и двигаются в сторону рекордных показателей. Поведение американских спекулянтов заинтересовало и российских инвесторов. Дело в том, что заокеанские аналитики не раз давали верные прогнозы.

Достаточно вспомнить, как в декабре прошлого года американская корпорация Fitch Ratings заявила, что в 2019–2020 годах курс доллара будет на уровне 67,5 рубля. В России этот прогноз казался излишне оптимистичным. Доллар тогда приближался к отметке 70. Следом Bank of America Merrill Lynch сделал ещё более фантастический прогноз — 62 рубля за доллар. Тем не менее сразу после Нового года доллар снизился до 67,5 и продолжил падать почти до 62 рублей.

— Сейчас рубль является сильной валютой благодаря многим факторам: положительные балансовые показатели экономики России, приемлемая монетарная политика, гораздо меньшие риски по сравнению с другими развивающимися рынками, — перечислил генеральный директор компании "Иволга Капитал" Андрей Хохрин. — Многие зарубежные инвесторы это понимают, делая ставку на рост рубля во второй половине года. Сейчас он находится на своих минимумах за 2019 год. Инвесторы, делающие ставку на рубль, наращивают позиции по низким ценам.

Андрей Хохрин считает, что рубль до сих пор недооценён, а курс движется к отметке 60. Аналогичный прогноз даёт и руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов. По его оценкам, в ближайшее время курс будет колебаться на уровне 62,62–63,36 рубля, а может опуститься и ниже 60. По словам аналитика, это будет во многом зависеть от ситуации на международной арене. Укрепление курса рубля он связывает с тем, что в последние недели со стороны Запада не раз звучали фразы о возобновлении диалога с Россией. Сначала Дональд Трамп, а потом и президент Франции Эмманюэль Макрон заявили о необходимости возврата России в глобальный круг формата G8.

У рубля больше нет поводов для падения, считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. По его словам, второй пакет санкций явно был принят американскими властями чисто формально. Там нет ни одной реальной финансовой меры воздействия. На ближайший год этот пакет санкций станет последним, считает аналитик. Он тоже прогнозирует постепенное снижение курса доллара до 60 уже этой осенью.

Впрочем, не все смотрят на динамику курса так оптимистично. Уже в сентябре — октябре рубль может вполне ожидаемо отвоевать обратно 10–15% стоимости обратно у бивалютной корзины, считает заместитель председателя правления "Локо-банка" Андрей Люшин. При этом до конца года он ждёт курс на уровне 64–66 рублей за доллар. В ближайшие недели при поступлении позитивных новостей с торговых переговоров США и Китая доллар в паре с рублём может опуститься до отметок 65–64,5 рубля, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Константин Карпов. Для большего укрепления рубля, по его словам, оснований пока нет.

— У инвесторов проснулся аппетит к рискованным активам, к которым относится и рубль, — рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. — К тому же доллар дешевеет на фоне слабых отчётов по американскому рынку труда и промсектору.

Таким образом, можно ожидать дальнейшего притока нерезидентов в отечественные ОФЗ, доходность по которым выглядит крайне привлекательно (порядка 7% годовых), отметил Геннадий Николаев. Ещё одним поводом для позитива является рост нефтяных цен. Аналитик считает, что если не появятся негативные новости для рынка, то курс рубля продолжит укрепляться до 65 за доллар.