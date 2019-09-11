Чёрные списки банков. Как в них попадают и как выйти

Российские банки реабилитировали более 15 тысяч клиентов, попавших в список "сомнительных". Лайф выяснил, за что попадают в чёрные списки и как оттуда выбраться.

Российские банки реабилитировали более 15 тысяч клиентов-отказников по антиотмывочному законодательству. Об этом рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута.

Стоит отметить, что процедура реабилитации была запущена ещё весной 2018 года. Это было сделано из-за роста жалоб на необоснованные блокировки. Сами списки неблагонадёжных банковских клиентов, которым ранее было отказано в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства, ЦБ РФ начал формировать в 2017 году. Впрочем, собственные чёрные списки составляют и сами банкиры. Чтобы попасть в них, совсем не обязательно пытаться легализовать деньги, полученные преступным путём. Есть немало других оснований.

За что можно угодить в чёрный список банков

Прежде всего надо отметить, что под чёрным списком банка понимается собственная база данных финансово-кредитного учреждения по прошлым и текущим клиентам.

Блокировка конкретной платёжки или счёта полностью осуществляется банком, если он видит сомнительную операцию. То, что операция странная, банк определяет сам. Единого критерия, на основании которого можно сделать вывод о сомнительности транзакции, не установлено.

Адвокат, партнёр юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов говорит, что обычно с этим сталкиваются клиенты, получившие крупную сумму денег, если ранее транзакции были меньше. Но это может быть любая сумма, которая отличается от обычно отправляемых контрагентам. С физическими лицами ситуация аналогичная.

Кроме того, в соответствии с законом о противодействии легализации преступных доходов (115-ФЗ) банк вправе при наличии подозрений отказать клиенту в обслуживании и проведении операции. После двух таких отказов организация может расторгнуть договор с клиентом. Обо всех случаях отказа банк обязан сообщить в Росфинмониторинг.

— Дело в том, что и Росфинмониторинг, и Банк России, и коммерческие банки очень жёстко контролируют любые подозрительные операции клиентов, которые могут подпадать под действие Федерального закона 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации преступно нажитых доходов". Причём кредитные учреждения поставлены в такие условия, что зачастую перестраховываются, включая в "подозрительные" даже те операции, которые фактическим нарушением законодательства не являются, — говорит Алексей Коренев, аналитик ГК "Финам".

Также, по его словам, это связано с тем, что в отношении банков, допустивших незаконные транзакции по счетам своих клиентов, применяются весьма жёсткие меры со стороны контролирующих органов. Банкиры нередко предпочитают лишний раз "заблокировать" подозрительного клиента, который совершает денежный перевод, чем оказаться наказанными со стороны регулятора и Росфинмониторинга.

— Именно с этой целью и создаются так называемые чёрные списки, попасть в которые нетрудно, если вы совершаете какие-то финансовые операции, имеющие ряд формальных признаков, относящих эти операции в разряд подозрительных. Например, вы завели денежные средства на брокерский счёт, купили акции какой-то компании, в течение дня их продали без особой выгоды и тут же вывели деньги — налицо отмывка капиталов сомнительного происхождения, — пояснил Алексей Коренев.

Но не обязательно нарушать установленные правила, чтобы попасть в чёрный список. Иногда банки формируют базы данных по тем клиентам, которые излишне щепетильно относятся к выполнению своих обязательств. Слишком быстрое досрочное погашение кредитов, проявление чрезмерной внимательности к договорам, споры с банком по поводу допущенных кредитным учреждением нарушений или ошибок — всё это и некоторые другие действия клиентов тоже способны послужить причиной внесения в определённый чёрный список.

Как выйти из чёрного списка

При совершении подозрительных операций банк вправе запросить у клиента документы, на основании которых переводятся средства, и пояснения относительно транзакции.

— Если такие документы и пояснения представлены, вопрос закрывается. В противном случае блокировка счёта сохраняется, а средства можно забрать. Правда, для этого нужно закрыть счёт в этом банке и перевести деньги на счёт в другом, за что обычно установлена комиссия. Можно попробовать обжаловать такое решение банка в судебном порядке, но процесс не очень быстрый, — подчёркивает адвокат Сергей Фролов.

В "БКС Премьер" отметили, если банк отказывал в обслуживании, "клиент-отказник" вправе предоставить туда документы и (или) сведения для пересмотра ранее принятого решения об отказе. Если на их основе банк примет решение о пересмотре ранее принятого решения об отказе — операция будет проведена, а клиент принят на обслуживание.

Но, если в чёрный список клиент попал из-за совпадения формальных признаков, не являясь при этом правонарушителем, ему следует обращаться в свой банк или вышестоящую организацию, говорит Алексей Коренев. Туда нужно предоставить документы, которые подтверждают, что совершённые им операции не носили противозаконного характера, а являются следствием обычной хозяйственной деятельности. После соответствующей проверки контролирующие органы и кредитное учреждение должны исключить такое лицо из чёрных списков.