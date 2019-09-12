За ремонт — в ответе. Как накажут за незаконную перепланировку в квартире

Минюст хочет разрешить приставам входить в квартиры с самовольной перепланировкой без согласия собственников. Действительно, снос несущих стен, объединение комнат с санузлами и расширение квартиры за счёт самовольного расширения балконов стали в России опасной реальностью. Бывали случаи, когда такой ремонт заканчивался обрушением здания. Лайф разбирался, в чём особенности новой инициативы Минюста и как найти управу на соседей, сделавших незаконную перепланировку.

Министерство юстиции предлагает внести изменения в Федеральный закон "Об исполнительном производстве", который бы расширил права судебных приставов. А именно — дать им право принудительного доступа в квартиры собственников.

Что предлагает Минюст

Проверки планируется проводить в квартирах с самовольной перепланировкой, а также в жилье с обслуживанием газового оборудования. Для подобных действий приставы должны иметь при себе судебный акт.

Проверять квартиры в многоквартирных домах на наличие незаконной перепланировки можно будет принудительно. То есть жилищные инспекторы в сопровождении судебных приставов смогут входить в квартиры без согласия собственников, имея на руках соответствующее судебное решение, поясняет адвокат, управляющий партнёр юридического бюро United&Partners Андрей Андреев.

— Кроме того, на судебных приставов будет возложена обязанность по сохранности имущества помещения, в которое будет осуществлен принудительный доступ. Сейчас собственник жилья с незаконной перепланировкой должен письменно подтвердить, что получил уведомление о проверке Жилищной инспекции и, соответственно, предоставить инспектору доступ в проверяемое помещение, — рассказывает адвокат.

Однако, по мнению старшего управляющего партнёра юридической компании PG Partners Петра Гусятникова, предлагаемый законопроект не конкретизирован. По существующему регламенту контролирующий орган может найти собственника через Росреестр и послать ему уведомление о своём визите с указанием даты и времени. Но вот откроется ли дверь — неизвестно.

— Просто так не могут войти в помещение даже судебные приставы на основании судебного акта. И контролирующие органы, и приставы могут попасть в помещение только в том случае, если их туда впустят. Более того, судебные приставы неохотно исполняют решения, связанные с жилыми помещениями, так как на конституционном уровне закон очень сильно защищает собственников от проникновения в жилище посторонних. За это предусмотрена даже уголовная ответственность, — пояснил Пётр Гусятников.

Особенности купли-продажи квартиры с перепланировкой

По оценкам агентства "ИНКОМ-Недвижимость", фактически каждый третий-четвёртый объект в сегменте вторичного жилья может попасть под санкции Мосжилинспекции. При этом всерьёз беспокоиться о последствиях перепланировки жилплощади собственники начинают обычно только в двух случаях: либо когда требуется продать жильё, либо когда на владельца квартиры с неузаконенной перепланировкой по тем или иным причинам пожаловались соседи и к нему пришли проверяющие органы.

— На самом деле собственники не торопятся документально зафиксировать результаты перепланировки. По нашим наблюдениям, в этом вопросе граждан дисциплинирует только насущная необходимость его решения, а вовсе не гипотетическая угроза санкций или совершенствование процедуры законодательного оформления перепланировок, — уточняет Михаил Куликов, директор Департамента вторичного рынка компании "ИНКОМ-Недвижимость".

Эксперт также напомнил, что, согласно статье 7.21 КоАП РФ, за самовольную перепланировку предусмотрен штраф в размере от 2000 рублей (для физических лиц).

— В случае продажи квартиры с незаконной перепланировкой собственник должен предоставить покупателю скидку. Её размер зависит от объёма проведённых в квартире ремонтных работ и может доходить иногда до 1,5 миллиона рублей, — отмечает Михаил Куликов.

Кроме того, статья 29 ЖК РФ обязывает собственников привести жилое помещение в прежнее состояние. В противном случае суд по требованию органа, осуществляющего согласование, вправе вынести решение о продаже такого помещения с публичных торгов.