Нефть дорожает. Как это отразится на стоимости бензина

Американский институт нефти (API) заявил о снижении запасов чёрного золота в США. Это стало одной из причин, по которой цены на мировых рынках начали расти. Лайф разбирался, продолжит ли дорожать нефть и как это изменит цены на бензин.

Как следует из отчёта API, запасы нефти в США упали за прошедшую неделю на 7,2 миллиона баррелей. Кроме того, настораживающий долгосрочный прогноз дало американское Минэнерго. По данным ведомства, добыча нефти в США в 2019 и 2020 годах снизится на 30 тысяч баррелей — до 12,24 и 13,23 миллиона баррелей в сутки соответственно. США — один из крупнейших экспортёров нефти, поэтому эти новости спровоцировали ожидаемый рост цен.

— Нефтяные цены поднялись до отметки начала 2019 года — осени 2018 года, — пояснил директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. — Впрочем, на этом рост может остановиться. Недавний всплеск цен был напрямую связан с падением стоимости доллара, который начался после слабого отчёта по промышленности и росту рабочих мест в США. Сейчас американская валюта вновь укрепляется, а энтузиазм инвесторов, вызванный назначением принца Саудовской Аравии министром энергетики страны, постепенно угасает.

По мнению Арсения Дадашева, в какую бы сторону ни двинулись цены на нефть, стоимость бензина на заправках от этого сильно не изменится. Впрочем, это ещё не значит, что ценники останутся прежними. В сентябре несколько крупных перерабатывающих заводов должны вновь закрыться на ремонт. Это значит, что в некоторых регионах стоимость горючего возрастёт за счёт увеличения затрат на транспортировку.

Ко всему этому уже в 2020 году правительство собирается ввести новые акцизы, которые окажут прямое влияние на стоимость бензина. Поэтому если цены на топливо и будут расти, то только по внутренним причинам, а не из-за скачка цен на нефть, считает Арсений Дадашев.

— Цены на нефть могут продолжить расти, — объясняет эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. — Что касается цен на бензин в России, то, как мы заметили, при падении и росте мировых цен на нефть бензин в стране продолжает только расти. В первую очередь это связано с экспортно-сырьевой моделью экономики нашей страны. Отечественные нефтяные компании добивались от правительства 100% компенсации издержек от заморозки цен на бензин, которую не получили. При этом независимые АЗС, которые занимают существенную долю отечественного рынка автозаправок, несут огромные убытки, поскольку им приходится закупать топливо у посредников.

Поэтому цены на бензин в стране будут стремиться к среднеевропейским, считает Гайдар Гасанов. По его прогнозам, цена на бензин до конца года может вырасти на 5–6%. Уже осенью она может достигнуть 48,5 рубля за литр.

— Нынешнее — вероятно, ещё и будущее — удорожание нефти увеличит прямые доходы от экспорта в "карманах" российских добывающих компаний, прибавятся и налоговые отчисления в бюджет, — отметил ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — При этом на заправочных ценниках это отразится мало. Эффект если и будет, то отложенный — и уже после января. Пока же цены останутся на уровне сегодняшних значений.