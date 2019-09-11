Александра БаязитоваАБ

В чём подвох четырёхдневной рабочей недели

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Автор блога "Адские бабки" Александра Баязитова — о том, почему простым россиянам придётся больше работать, пока инициаторы четырёхдневки отдыхают.

Многие не верили, а пташки подтверждают: правительство действительно заморочилось введением в России четырёхдневной рабочей недели. На первый взгляд — хорошо, у людей появится дополнительный выходной. Но всё не так просто. Цель правительства — выполнить указ президента о повышении производительности труда россиян. И в этом случае есть только один путь: неделя, может, и будет короче, но работать вы будете значительно больше.

Автор:
Александра Баязитова
АБ
Александра Баязитова
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