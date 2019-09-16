Всё по-взрослому. Чем опасны детские банковские карты

Российские банки предлагают детям и подросткам специальные платёжные карты вместо наличных денег. Лайф расскажет, есть ли в них необходимость и в чём их плюсы и минусы.

В банках всё чаще стали появляться предложения для детей и подростков, направленные на отказ от налички. Это не только специальные карты, но и приложения для бесконтактной оплаты. Всё бы ничего, но есть у этих платёжных карт подвох — кешбэк, как у взрослых.

Инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин отметил, что безналичная оплата всё активнее развивается в нашей стране: количество операций по безналичной оплате картами уже приближается к 80% от всех карточных транзакций. И вполне естественно, что этот тренд дошёл и до детских карманных расходов.

Открыть счёт ребёнку можно по достижении им 14-летия и с письменного согласия родителей.

Зачем банкам несовершеннолетние клиенты?

Выпуская на рынок этот новый продукт, банки обеспечивают себя постоянным наличием лояльных клиентов: дети вырастают и продолжают пользоваться услугами банка.

— Чтобы привлечь клиентов к открытию детских карт, разрабатываются условия, призванные обеспечить безопасность и удобство их использования: это и яркий дизайн, и низкая стоимость годового обслуживания, и возможность установить дневной или месячный лимит расходов или запрет на использование детской карты для снятия наличных в банкомате, перевода денег на другие карты или покупок в Интернете, — рассказал главный стратег "УНИВЕР Капитала" Дмитрий Александров.

К плюсам детских банковских карт можно отнести и то, что с их помощью родители получают возможность легко контролировать траты своих детей. И этот контроль намного эффективней, чем в случае с наличными. По словам Александра Бахтина, родитель получает СМС о каждой операции ребёнка, так что может видеть, на что именно были потрачены деньги. Кроме того, все траты обычно видны в банковском приложении или в интернет-банке. Родитель видит также, сколько денег на данный момент доступно ребёнку, в случае необходимости можно всегда пополнить карту в режиме онлайн.

— Оптимальный вариант, когда банк, выпуская детскую карту, привязывает её к отдельному счёту, а не к основному счёту родителя. Во-первых, это безопаснее: на отдельный счёт ребёнка родитель переводит небольшие суммы на карманные расходы, в случае утери детской карты нет риска, что мошенники воспользуются средствами на "взрослом" счёте. Во-вторых, так проще контролировать "детский" остаток. Безусловно, никакой банк не откроет счёт ребёнку в 7 лет. "Детский" счёт по факту открывается на имя родителя, но ребёнок получает к нему доступ с помощью своей карты, — отметил Александр Бахтин.

Эксперты также отметили, что с помощью банковской карты дети научатся в будущем контролировать финансовые расходы.

Какие опасности скрывают в себе банковские карты для детей?

Эксперт Дмитрий Александров полагает, что опасности при использовании детской пластиковой карты такие же, как и у взрослых. Нужно заранее рассказать о мошенниках, объяснить, что нельзя никому называть данные карты, иначе есть риск потерять деньги с родительского счёта.

Александр Бахтин рекомендует родителям отнестись к выбору такого продукта очень внимательно.

— Обычно банки выпускают детям карты при условии, что родитель также оформляет взрослую карту в этом банке. Нужно ознакомиться с тарифами, годовое обслуживание взрослой карты может быть уже не бесплатным. Кроме того, взрослая карта может предполагать кредитный лимит. Необходимо выяснить, какой процент банк взимает по кредитной карте, какова продолжительность льготного периода, какие предлагаются бонусные программы. Нужно учитывать, что бесплатность детской карты банк может компенсировать финансовыми продуктами для родителей. Естественно, банку в этом случае выгодно, чтобы родитель пользовался кредитным лимитом, не укладывался в льготный период и платил банку проценты за пользование деньгами, — пояснил эксперт.

В целом спикеры отмечают, что при грамотном подходе и правильном выборе банка детская кредитка — удобный продукт как для ребёнка, так и для родителя, даже если ему тоже придётся оформить карту этой кредитной организации.