С 1 октября в России повысят зарплату. Кто станет получать больше

С 1 октября вступает в силу распоряжение правительства, которое предусматривает повышение оплаты труда бюджетникам. При этом бывают ситуации, когда работникам на бумаге зарплату поднимают, а на практике они начинают получать меньше. Лайф выяснил, кому и на сколько повысят зарплату с октября, а также разобрался, почему могут возникнуть проблемы с выплатами и как можно их избежать.

Ещё 13 марта Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое предусматривает повышение оплаты труда на 4,3%. Оно коснётся работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений; работников федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба. Таким образом, с 1 октября прибавку к зарплате должны получить представители достаточно большого перечня профессий, в том числе учителя, врачи, сотрудники таможни и органов внутренних дел.

— Данное распоряжение не содержит информации о том, что повышение заработной платы будет проводиться только в определённых регионах, следовательно, оно коснётся всех, — пояснил управляющий партнёр юридической компании "Варшавский и партнёры" Владислав Варшавский.

Эксперты сходятся во мнении, что повышение выплат — новость, безусловно, хорошая. Правда, опасаются, что на практике всё пройдёт не так гладко. Дело в том, что доход многих бюджетников состоит из нескольких частей. На практике не раз получалось, что, выполняя распоряжения о прибавке одной части, руководители организаций снижали другие. В результате конечная зарплата работников не только не увеличивалась, а даже понижалась.

— Достаточно вспомнить, как недавно повысили оклад медикам, — рассказал президент Ассоциации социальных предпринимателей Роман Алёхин. — Медработники жалуются, что доход в итоге даже снизился. Оказалось, что при повышении окладов на 30% на гораздо больший размер снизили стимулирующие выплаты. Как показывает практика, так происходит по инициативе региональных властей или даже руководителей подразделений, в случае с врачами — главных врачей. Чиновники на местах постоянно находят лазейки, чтобы платить зарплаты как выгодно им, а не работникам бюджетной сферы.

На практике добиться справедливости не так просто. По закону работодатель не имеет права изменять размер заработной платы в одностороннем порядке за исключением особых случаев, предусмотренных Трудовым кодексом (например, реорганизация производства). Кстати, это касается и бюджетных, и коммерческих организаций.

— Но зачастую бывает так, что в трудовом договоре указана небольшая фиксированная часть, которая и является заработной платой, а всё остальное оформляется как премия, — пояснил старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников. — При этом на словах работнику обещают регулярную выплату премиальной части независимо от результата труда. На практике всё может происходить иначе. В спорной ситуации выясняется, что премия — это один из видов поощрения, а в данной конкретной ситуации сотрудник его не заслужил. Допустим, не выполнил какое-либо требование организации согласно положению о премировании. С таким механизмом очень сложно бороться, так как формально всё соответствует закону. Если возникают проблемы, то можно написать обращение в Государственную инспекцию труда (Роструд). В крайнем случае можно попробовать решить вопрос с выплатами через суд.