Вкладываться или ждать. Как паника на бирже изменит курс доллара

После нападений на нефтяные заводы в Саудовской Аравии стоимость нефти выросла более чем на 10%. На рынках началась паника. При этом, по данным Московской биржи, доллар и евро начали стремительно падать. Как ситуация на мировых рынках отразится на курсе рубля — в материале Лайфа.

В ночь на 14 сентября были атакованы крупнейший в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающий комплекс и второе по величине нефтяное месторождение королевства. После этого мировые цены на нефть подскочили на 12–13%, а курсы иностранных валют пошли на убыль.

Так, доллар впервые с 1 августа стал стоить меньше 64 рублей, а евро опустился до 70,6 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Что будет с ценами на нефть в сентябре

Стоимость барреля марки Brent 16 сентября переместилась в новый коридор — $64–67,5 за баррель. По оценкам заместителя руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Натальи Мильчаковой, если цена нефти не удержится в этом диапазоне, то снова упадёт на отметки в $60–64 за баррель. Если же она сможет пробить вверх уровень в $67,5, то начнёт расти до $69–70.

— Дальнейшее движение цен на нефть будет зависеть от трёх факторов: объёмов добычи нефти в Саудовской Аравии, которые в ближайший месяц будут с высокой вероятностью падать, регулирования рынка со стороны ОПЕК+ и объёмов добычи нефти в США. До конца сентября цена на нефть может подняться в коридор $69–70 за баррель, но вопрос в том, как долго она там удержится, — прогнозирует эксперт.

Прогноз курса валют

Цена на чёрное золото оказывает большое влияние на рубль, особенно если происходит резкий рост или резкое падение. Так что колебания на нефтяном рынке спровоцировали смену курсов на валютном. Доллар и евро стали слабеть к рублю.

— Согласно моим прогнозам, курс рубля к доллару до конца сентября будет в рамках 63–66 рублей, курс рубля к евро — в диапазоне 70–74 рублей, — убеждена Наталья Мильчакова.

Эксперты не исключают вероятности повышения стоимости нефти до $100 за баррель. Но даже при таких раскладах рубль не будет сильно укрепляться к доллару и евро, считает начальник отдела инвестиций "БКС Брокер" Нарек Авакян. На это, по его словам, есть две причины — бюджетное правило и позиция финансовых властей.

— Для правительства сейчас крайне необходимо пополнять резервы, поскольку не за горами очередной глобальный экономический кризис. И хотя сейчас ФНБ (Фонд национального благосостояния) уже превышает 8% ВВП, а по итогам года точно будет более 10%, этого всё равно мало, чтобы безболезненно пережить новый кризис, — считает Нарек Авакян.

По его оценкам, максимально рубль к доллару может укрепиться до 60 при условии, что нефть останется выше $65 как минимум в течение недели. В дальнейшем можно ожидать возврата курса ближе к привычному уровню 65 рублей за доллар.