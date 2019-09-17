Вкладываться или ждать. Как паника на бирже изменит курс доллара

Фото © Shutterstock

6
После нападений на нефтяные заводы в Саудовской Аравии стоимость нефти выросла более чем на 10%. На рынках началась паника. При этом, по данным Московской биржи, доллар и евро начали стремительно падать. Как ситуация на мировых рынках отразится на курсе рубля — в материале Лайфа.

В ночь на 14 сентября были атакованы крупнейший в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающий комплекс и второе по величине нефтяное месторождение королевства. После этого мировые цены на нефть подскочили на 12–13%, а курсы иностранных валют пошли на убыль.

Так, доллар впервые с 1 августа стал стоить меньше 64 рублей, а евро опустился до 70,6 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Что будет с ценами на нефть в сентябре

<p>Фото © Замир Усманов / ТАСС</p>

Стоимость барреля марки Brent 16 сентября переместилась в новый коридор — $64–67,5 за баррель. По оценкам заместителя руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Натальи Мильчаковой, если цена нефти не удержится в этом диапазоне, то снова упадёт на отметки в $60–64 за баррель. Если же она сможет пробить вверх уровень в $67,5, то начнёт расти до $69–70.

— Дальнейшее движение цен на нефть будет зависеть от трёх факторов: объёмов добычи нефти в Саудовской Аравии, которые в ближайший месяц будут с высокой вероятностью падать, регулирования рынка со стороны ОПЕК+ и объёмов добычи нефти в США. До конца сентября цена на нефть может подняться в коридор $69–70 за баррель, но вопрос в том, как долго она там удержится, — прогнозирует эксперт.

Прогноз курса валют

<p>Фото © Shutterstock</p>

Цена на чёрное золото оказывает большое влияние на рубль, особенно если происходит резкий рост или резкое падение. Так что колебания на нефтяном рынке спровоцировали смену курсов на валютном. Доллар и евро стали слабеть к рублю.

— Согласно моим прогнозам, курс рубля к доллару до конца сентября будет в рамках 63–66 рублей, курс рубля к евро — в диапазоне 70–74 рублей, — убеждена Наталья Мильчакова.

Эксперты не исключают вероятности повышения стоимости нефти до $100 за баррель. Но даже при таких раскладах рубль не будет сильно укрепляться к доллару и евро, считает начальник отдела инвестиций "БКС Брокер" Нарек Авакян. На это, по его словам, есть две причины — бюджетное правило и позиция финансовых властей.

— Для правительства сейчас крайне необходимо пополнять резервы, поскольку не за горами очередной глобальный экономический кризис. И хотя сейчас ФНБ (Фонд национального благосостояния) уже превышает 8% ВВП, а по итогам года точно будет более 10%, этого всё равно мало, чтобы безболезненно пережить новый кризис, — считает Нарек Авакян.

По его оценкам, максимально рубль к доллару может укрепиться до 60 при условии, что нефть останется выше $65 как минимум в течение недели. В дальнейшем можно ожидать возврата курса ближе к привычному уровню 65 рублей за доллар.

Автор:
ЯН
Яна Недомолкина
  • Популярные
  • По времени
Публикации
не найдены
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×