С 1 октября получить кредит станет сложнее. Новые правила выдачи займов

Уже со следующего месяца получить кредит станет значительно сложнее. Россияне настолько погрязли в долгах, что Центробанк решил ужесточить правила выдачи займов. В результате ожидается увеличение числа отказов в выдаче кредитов. Более того, могут измениться ставки по займам. Какие ещё сюрпризы ждут заёмщиков с 1 октября?

Банки должны будут учитывать при выдаче необеспеченных кредитов долговую нагрузку заёмщика. От этого будет зависеть и надбавка за риск. Это значит, что с 1 октября коммерческие банки должны сравнивать величину подтверждённого ежемесячного дохода потенциального заёмщика с размером текущего и будущего ежемесячного платежа. Причём с учётом всех имеющихся кредитов и займов.

— Чем выше показатель долговой нагрузки (ПДН), тем выше надбавка по риску, а значит, и больше сумма денег, которые коммерческий банк должен зарезервировать под этот кредит, — пояснил руководитель Департамента образования института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгений Удилов. — Банкам не очень выгодно, чтобы значительные суммы мёртвым грузом лежали в резервах. Таким образом, они будут вынуждены, если, конечно, не найдут обходных лазеек, переориентироваться на граждан с более высокими доходами и с низким уровнем долговой нагрузки.

В результате станет сложнее получить не только большие кредиты, но и незначительные потребительские займы. В том числе на покупку бытовой техники и электроники. Это в первую очередь коснётся россиян с серой зарплатой, у которых при этом уже есть непогашенные кредиты, пояснил руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов. С учётом закредитованности клиента новые коэффициенты будут распространяться на выдачу займов на сумму более 10 тыс. рублей.

— Самое серьёзное ужесточение ждёт заёмщиков, у которых на обслуживание всех кредитов уходит от 50% и более (ПДН 50%) ежемесячных подтверждённых доходов, — пояснил Евгений Удилов. — Именно в этом сегменте будет больше всего отказов со стороны банков. Правда, пока остаются лазейки, которые могут сгладить ситуацию и снизить количество отказов. Это произойдёт в том случае, если Банк России не закроет лазейку с рефинансированием, растягиванием и укрупнением кредитов, которые могут снизить ежемесячный платёж. Правда, регулятор, предвидя такую возможность, уже запросил для себя новые полномочия по прямому ограничению выдачи новых займов.

Заёмщики с ПДН от 80% практически потеряют возможность взять кредит, считает Евгений Удилов. Банки будут охотно выдавать займы лишь клиентам, у которых ежемесячный платёж составит менее 50% от всех доходов. Правда, обслуживание кредитов с учётом повышенных коэффициентов для них станет или дороже, или значительно дороже, в каждом случае условия могут быть индивидуальными, пояснил Евгений Удилов. Таким образом, свои риски банки вполне могут переложить на плечи заёмщиков, повысив ставки. По словам аналитика, точнее оценить эффект от нововведения можно будет только к концу года.

— Да, нововведения вступают в силу с 1 октября, но как минимум до начала 2020 года существенных изменений на рынке кредитования не произойдёт, — считает руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов. — Во избежание шока в самом Центробанке предполагают, что нужен некий переходный период. За это время и сами банки, и заёмщики придут к пониманию новых правил игры. Вопрос ещё и в том, как станет рассчитываться кредитная нагрузка. Как мы знаем, в стране будет создано несколько Бюро кредитных историй (БКИ), которые даже, возможно, получат право самостоятельно рассчитывать показатель долговой нагрузки заёмщиков. Причём надо отметить, что раньше этим занимались банки-кредиторы в процессе оценки своих клиентов. Новшеством в данном случае станет и то, что БКИ предполагается наделить возможностью доступа к личным данным о доходах граждан страны. Правда, пока ещё не очень понятно, как и на какой основе это будет происходить. Таким образом, пока не совсем ясно, как новая система покажет себя на практике.