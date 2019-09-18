Пени и штрафы. Как клиенты Сбербанка теряют деньги при оплате ипотеки

В сентябре ипотечники стали часто жаловаться на Сбербанк. Заёмщики пишут, что им меняют ставку в одностороннем порядке и начисляют пени без предупреждения. Лайф разбирался в ситуации и выяснил, с кого и за что требуют дополнительную плату и как этого можно избежать.

Москвичка Елена с мужем оформили ипотеку и заплатили страховку. Через год Сбербанк в одностороннем порядке увеличивает ставку до 10,5%, меняя график платежей. В итоге увеличился и ежемесячный платёж. После заявлений о том, что женщина будет оплачивать ровно столько, сколько указано по графику (6848,44 рубля), банк обещал вернуть прежний график платежей.

— После этого выяснилось, что надо заплатить ещё и за вторую страховку. При этом сотрудники банка дали обещание, что вернут точно такой же график, как был. В итоге нам начислили штраф и пени, а график так и не изменили. А ещё начислили пени и штрафы якобы за просроченный платёж, но сумму мы всегда вносили заранее, как у нас указано, никогда не допускали просрочки, — пожаловалась Елена на портале banki.ru.

У большинства крупных банков одним из условий предоставления ипотечного кредита является страхование объекта недвижимости, а также жизни и здоровья заёмщика. Но старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников подметил, что страхование жизни и здоровья не является обязательным. От него можно отказаться. Только в таком случае банк страхует свои риски и увеличивает процентную ставку по кредиту. Например, со страховкой кредит дадут под 10% годовых, а без неё — под 11–12%. Периодом страхования чаще всего является один год. После этого полис прекращает действовать.

— Не все менеджеры заостряют внимание на том, что страховку необходимо продлевать ежегодно до момента полного погашения кредита. Иначе банк вправе в одностороннем порядке увеличить процентную ставку и пересчитать график ежемесячных платежей. Все суммы и сроки всегда указаны в соответствующих пунктах кредитного договора. С ними нужно внимательно ознакомиться перед тем, как что-то подписывать, а все непонятные моменты прояснить у сотрудника банка, — рассказал Пётр Гусятников.

В то же время кредитным договором предусмотрена возможность автоматического снижения процентной ставки после того, как заёмщик возобновил страховой полис. То есть вы оформили ипотечный кредит и соответствующие страховки, первый год вы платите по определённому графику, ничего не меняется. Как минимум за неделю до окончания действия полиса вам необходимо переоформить страховку ещё на год, иначе банк автоматически увеличит процентную ставку и ежемесячный платёж.

Если вы забыли, допустим, и не переоформили документы в срок, до тех пор, пока новый страховой полис не начнёт действовать, вы будете платить по более высокой ставке. Но как только начнёт действовать новая страховка, также автоматически уменьшатся процентная ставка и ежемесячный платёж.

— В среднем переоформление страхового полиса занимает от трёх дней до двух недель. Поэтому возобновлять страхование лучше заранее, не пропуская сроки. Пени берутся из-за ошибки в расчётах. Допустим, заёмщик вносит очередной платёж по старому графику, а банк уже пересчитал его по-новому. Образуется разница, на которую кредитор начисляет пени и неустойки, и они начинают расти как снежный ком. Всевозможные штрафные санкции также предусмотрены в кредитном договоре. Подписывая его, заёмщик соглашается с условиями, — отметил эксперт.

Он также заверил, что обращение в Центробанк или в суд при такой ситуации вряд ли поможет, так как всё законно, а недостаточно глубокое изучение условий кредитного договора не освобождает от ответственности.

Ошибочно также полагать, что можно платить сумму кредита и не оплачивать штрафы и пени. Каждый раз, когда на счёт кредитора поступают какие-то деньги, он списывает сначала неустойку, потом проценты, а лишь затем часть основного долга. Поэтому можно попасть в ситуацию, когда платежи будут регулярными, а сумма основного долга не будет меняться, так как все деньги будут уходить на погашение неустоек.

— В конкретном случае я бы посоветовал заёмщику как можно быстрее возобновить страховку и погасить все задолженности. Даже копеечный долг перед банком по прошествии времени может вырасти в очень крупные суммы, — рекомендует Пётр Гусятников.

Лайф направил запрос Сбербанку с просьбой прокомментировать ситуацию. Там заверили, что банк пока ещё проводит необходимые проверки, по окончании которых проинформирует клиентов о результатах.

— Положение о банковской и коммерческой тайне не позволяет нам представлять информацию третьим лицам. Относительно кейсов в вашем запросе банк проводит необходимые проверки и проинформирует клиентов о результатах. Отметим, что для решения любого вопроса по обслуживанию клиенту достаточно обратиться в банк через форму обратной связи в самом приложении, — заявили в пресс-службе Сбербанка.