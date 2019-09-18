Биткоин поставил новый рекорд. Что ждёт курс криптовалюты

Скорость майнинга биткоина с начала года удвоилась. Объём вычислительных мощностей в блокчейне криптовалюты (хешрейт) обновил исторический максимум. Более того, только за последние три месяца к сети подключилось более 600 тысяч новых крупных майнеров. Означает ли это новый подъём крипторынка? Как интерес к майнингу отразится на курсе биткоина?

Как известно, чем больше появляется биткоинов, тем тяжелее их добывать. Для этого необходимо более мощное и дорогое оборудование для майнинга, а также большие затраты электроэнергии. Таким образом, добыча биткоина становится дорогостоящей и при невысоком курсе может даже не оправдывать вложения.

— В такой ситуации рост хешрейта биткоина, на мой взгляд, связан с верой и энтузиазмом майнеров, — считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Они надеются, что в будущем криптовалюта вырастет и её удастся продать по более высокой цене, соответственно, все вложения должны будут оправдаться. При этом биткоин по-прежнему остаётся сугубо спекулятивным инструментом, а драйверами роста или падения курса монеты являются действия крупных игроков.

Всё это говорит о том, что опять возрастает интерес к криптовалюте, полагает основатель компании XCritical Яков Лившиц. По его прогнозам, курс биткоина будет расти и к концу года достигнет 12,5–13 тысяч долларов за монету. Если, конечно, не будет резких заявлений крупных стран, особенно США, о легитимности криптовалют. Резкие заявления такого рода могут обвалить курс, отметил Яков Лившиц.

Интерес к майнингу подстёгивает и появление новых моделей ASIC-майнеров, которые появились на рынке летом. В целом высокий спрос на новые модели сформировался благодаря относительно высокой стоимости криптовалюты и дешёвой гидроэлектроэнергии. В Китае, где обитает большинство майнеров, сейчас сезон дождей, благодаря чему стоимость электричества значительно снизилась, пояснил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

— Чёткой корреляции между увеличением хешрейта и ростом стоимости биткоина нет, так что предсказывать новое "ралли" преждевременно, — считает Геннадий Николаев. — Скорее всего, компании хотят нарастить добычу монет перед халвингом (вознаграждение за майнинг уменьшается вдвое), который должен произойти в 2020 году. Мы ожидаем дальнейшего движения курса биткоина в диапазоне 9,5–10,5 тысячи долларов. При этом высока вероятность снижения котировок до 8 тысяч в среднесрочной перспективе.

О рентабельности майнинга стоит говорить лишь в тех случаях, когда стоимость оборудования на добывание биткоинов обходится дешевле стоимости самой монеты, пояснил эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. В 2017 году на пике роста биткоина рентабельность бизнеса, связанного с майнингом, ещё была положительной. Сейчас этот вопрос не так прост, несмотря на то что за три года увеличились мощности вычислительных компьютеров, отметил эксперт.

— Если хешрейт удвоился, то это говорит о том, что к майнингу присоединяется всё больше новых участников, подключив к общей сети своё оборудование, — объяснил Гайдар Гасанов. — Приток майнеров обусловлен тем, что покупка биткоина сейчас становится более рискованной — перспективы роста ещё непонятны. Курс биткоина связан и с геополитическими факторами, в том числе с торговыми войнами между США и Китаем. Можно сказать, что при новом витке конфликта следует, как правило, ожидать роста стоимости биткоина. Пока на данном поприще относительное затишье, и майнеры пытаются выжать максимум из своего оборудования. Они хотят добыть монету, пока её цена более-менее стабильна. Биткоин постепенно завоёвывает право считаться защитным активом, и майнеры делают ставку на светлое будущее криптовалют.