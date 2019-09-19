Штрафы со скидкой. Как законно снизить выплаты

Правительство рассмотрело законопроект, который даст возможность гражданам, прошедшим процедуру личного банкротства, не платить долги по штрафам и налогам. При этом многие не знают, что снизить сумму выплат можно уже сейчас и вполне законными способами. Лайф выяснил, в чём плюсы и минусы нового законопроекта и как можно сократить расходы на штрафы.

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, проект поправок планирует расширить ряд пунктов в Бюджетном кодексе. Кроме того, он должен помочь людям с финансовыми трудностями выбраться из долговой ямы. И списание долгов по налогам и штрафам должно им в этом помочь.

Плюсы и минусы законопроекта

В целом инициатива показалась экспертам весьма удачной. Адвокат, управляющий партнёр юридического бюро United&Partners Андрей Андреев предполагает, что законопроект в какой-то степени перекликается с планами Минэкономразвития об упрощении процедуры банкротства физических лиц и с желанием министерства обязать банки продавать долги граждан им самим, а не коллекторам.

— По сути, это всё звенья одной цепи, и их цель — хоть в какой-то степени облегчить жизнь россиян, которые оказались под высокой долговой нагрузкой. В принципе, всё очень даже логично, потому что после процедуры банкротства человек признаётся несостоятельным для закрытия своих долгов, в том числе налоговых выплат и оплаты штрафных санкций, — рассказал эксперт.

Правда, есть в законопроекте моменты, которые вызвали недопонимание у экспертов. Например, после того, как будет запущена процедура банкротства, человек может почувствовать свою безнаказанность и совершенно спокойно нарушать правила, не боясь штрафов.

— Допустим, вчера человека признали банкротом, но позавчера он успел нарушить закон: например, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, совершил ДТП. Но он признан банкротом и штраф не оплатит уже на законном основании. В какой-то степени сюрреалистичная ситуация. Чтобы её избежать, создателям законопроекта необходимо продумать все возможные ситуации с алгоритмом их дальнейшего развития ещё на самой начальной стадии, — отметил адвокат Андрей Андреев.

Как законно снизить штрафы?

Ведущий юрист Европейской юридической службы Александр Спиридонов рассказал, что по общему правилу административный штраф должен быть уплачен в полном размере не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. Половину суммы штрафа можно заплатить в течение 20 дней, если правонарушения были совершены в сфере дорожного движения.

— Срок давности для взыскания штрафа составляет два года с даты вступления постановления в законную силу. По истечении этого срока штраф не подлежит взысканию, если не было установлено уклонение от его оплаты, — пояснил юрист.

Он также отметил, что снизить сумму штрафов минимум в два раза можно, если есть хотя бы одно смягчающее обстоятельство. К смягчающим обстоятельствам можно отнести совершение правонарушения вследствие стечения тяжёлых личных или семейных обстоятельств, под влиянием угрозы или принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости, а также — тяжёлого материального положения физического лица, привлекаемого к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Александр Спиридонов добавил, что, даже если налоговый орган уже снизил размер штрафа, суд может дополнительно уменьшить его. Однако снизить сумму до нуля невозможно.