Пенсия 25 тысяч? Как новая система накоплений повлияет на доход пожилых россиян

НПФ Сбербанка провёл опрос и выяснил, что средний доход пенсионеров составил 25 тыс. рублей в месяц. В эту сумму входят в том числе помощь родственников и подработки. При этом средняя пенсия в России, по данным Росстата, составляет 15,4 тыс. рублей. В то же время уже с 2021 года Минфин планирует перейти на новую систему пенсионных накоплений. Её задача — помочь россиянам накопить на заслуженный отдых самостоятельно, чтобы иметь возможность не работать и обходиться без помощи родственников. Лайф разбирался, в чём суть новой системы накоплений и какую прибавку к пенсии можно будет получить с её помощью.

Новая система пенсионных накоплений пока ещё находится в стадии общественного обсуждения, которая продлится до 30 сентября. Только после этого будет составлен окончательный текст законопроекта и станет понятно, каким образом будет выглядеть новая система. Пока ещё документа как такового нет. Тем не менее суть инициативы в Минфине уже объяснили.

Рабочее название законопроекта — "О гарантированном пенсионном продукте". Он даёт возможность людям самим финансировать свою будущую пенсию за счёт личных денег. Новая система должна заменить так и не дошедшую до публичного обсуждения концепцию индивидуального пенсионного капитала. Планировалось, что ИПК будет обязательным для всех работающих россиян. Правда, предполагалась и возможность выйти из системы. Для этого достаточно было просто написать заявление. Кстати, ИПК должен был запуститься с января 2020 года, но от проекта отказались. Стало понятно, что система работать не будет.

Главное отличие гарантированного пенсионного продукта в том, что он станет исключительно добровольным. При этом государство будет оказывать стимулирующую поддержку. В частности, накопления включат в систему гарантированных выплат через АСВ, как это уже происходит с банковскими вкладами. Даже если банк закроется, клиенты получат свои деньги. К тому же предполагается дать участникам системы налоговые льготы. Например, не облагать взносы НДФЛ.

— Предыдущий проект ИПК (индивидуального пенсионного капитала) был неприемлем только из-за заложенной в нём порочной идеи обязательного отчисления взносов из зарплаты, то есть, по сути, ввести предлагалось новый "пенсионный налог", — пояснил руководитель департамента образования института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгений Удилов. — Главный же плюс предлагаемой сейчас системы "гарантированного пенсионного продукта", соответственно и само собой, декларируемая абсолютная добровольность участия. Но чтобы действительно заманить сюда будущих пенсионеров, одного лишь налогового вычета на уровне 13% по НДФЛ будет явно недостаточно.

Нужно как минимум государственное софинансирование: когда на каждый внесённый гражданином рубль государство доложит со своей стороны в этот "гарантированный пенсионный продукт" ещё один рубль, ну или хотя бы 50 копеек, уточнил Евгений Удилов. По его словам, пускай пока что эти государственные 50 копеек или рубль даже будут виртуальными и их на протяжении многих лет нельзя никому будет снять, но эта внесённая государством доля крутилась бы в системе, увеличивая пенсионный доход от вложений гражданина в полтора или два раза.

Тогда продукт действительно оправдает своё наименование "гарантированного". В нём будут не словесные, а финансовые гарантии государства, которое тем самым не только повысит интерес граждан в этом пенсионном продукте участвовать, но и покажет, что само оно, государство, по-настоящему уверено в эффективности управления этими деньгами, пояснил Евгений Удилов. Правда, он больше чем уверен, что большинство людей поостережётся добровольно вкладываться даже при таких раскладах. Слишком мало россиян готовы делать добровольные отчисления на долгий срок. Чтобы продукт был им интересен, они должны получать какую-то выгоду уже сейчас. И в этом отношении курс на налоговые льготы и прочие бонусы можно считать перспективным.

В итоге одним из важнейших вопросов сейчас остаётся соотношение зарплаты и будущей пенсии. В Европе и США в зоне комфорта — пенсии, составляющие не менее 50% от прежнего дохода человека, говорит эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. Но в наших реалиях уровень 25 тыс. рублей в месяц близок к средней зарплате по стране и выглядит тем самым минимальным порогом доходов пенсионера, ниже которого он будет либо отказывать себе в некоторых важных продуктах питания, либо накапливать коммунальные долги.

Таким образом, по словам Владимира Рожанковского, у нас соотношение зарплаты и пенсии для нормальной жизни должно доходить до 80–100%. В такой ситуации одним из способов получить дополнительную прибавку к пенсии могут стать как раз личные накопления. Тогда человек будет получать и положенную ему пенсию от государства и доплату из собственных накоплений. Другой вопрос, как именно будет реализовываться эта инициатива на практике.

— Нельзя прививать культуру добровольного накопления на будущую пенсию, когда большинство россиян не могут (так как живут от зарплаты до зарплаты) делать накопления или попросту не осознают необходимость и важность сбережений на чёрный день, — считает специалист аналитического отдела компании "ФинИст" Екатерина Семенкова. — Необходимо привлекать работодателя и создавать стимулы для его участия в формировании пенсионных накоплений своих работников — именно такой подход позволит этому механизму работать.