Тайный продавец. Как обманывают консультанты в магазинах

Продавцы-консультанты способны не только рассказать про товар, но и убедить купить его. В итоге впечатлённый покупатель выходит из магазина с полными пакетами вещей не первой необходимости. Более того, потом оказывается, что на соседней полке был куда более подходящий товар. Только продавец его даже не показал. А чек в результате мог быть намного меньше. О хитрых приёмах, которые используют консультанты, чтобы покупатель платил больше, — в материале Лайфа.

Наверняка каждый из вас попадал в ситуацию, когда шёл в магазин за определённым товаром конкретной марки, а возвращался домой совсем с другими покупками. А всё потому, что в магазинах зачастую работают чересчур активные консультанты, которые сбивают с толку покупателей. И те как зомбированные идут к кассе с кучей не самого необходимого, тратя при этом немалые деньги.

Почему так происходит?

В крупных торговых центрах продавцы часто проходят обучение, изучают и психологические практики, в том числе манипулятивные. При этом основные тактики продаж связаны с выявлением потребностей. Хороший продавец задаёт очень много вопросов, только после этого переходит к продаже и подгоняет свой товар к потребностям покупателя.

— Что касается манипуляций, то здесь как раз также используются потребности. Так, чаще всего это какие-то психологические потребности, страхи. Например, страх потерять что-то. Потребность в самовыражении позволяет продать телефон с более дорогими комплектующими. Или потребность быть причастным к каким-то группам лиц даёт возможность продавцу продать товары определённой модели или марки. Этому способствует реклама этих товаров известными людьми, — рассказал президент Ассоциации социальных предпринимателей Роман Алехин.

Рабочие схемы продавцов-консультантов

Вообще, функция продавца-консультанта — помочь покупателю подобрать именно то, за чем он пришёл в магазин. Но на практике консультант помогает в первую очередь себе, а уже потом — покупателю. Для этого могут использоваться разные приёмы.

Например, продавец всегда будет предлагать товар, который выгоден ему. Президент международного потребительского общества "Трастора" Адам Горр рассказал, что сотрудники магазинов получают бонусы с продаж, размер которых может зависеть от бренда, модели товара и каких-то других параметров.

— Обычно за это доплачивают производители определённых марок. Поэтому консультант крайне заинтересован продать именно то, за что он получит больше бонусов. Здесь в ход могут пойти рассказы о лучшем качестве, надёжности, эксплуатационных характеристиках и т.д. Особенно это актуально, если вы пришли в магазин за определённой вещью. Задача продавца — вас переубедить, — отметил эксперт.

Пожалуй, самая распространённая схема развода покупателя — скидки. Если вы обращали внимание, каждый раз, когда вы заходите в магазин, вас обязательно встречают грандиозные скидки или акции на те или иные товары. Часто получается так, что торговая точка завышает цену на товар, а потом делает скидку из этой накрутки. Именно поэтому, если хорошо промониторить аналогичные товары в других местах, вполне может оказаться, что цена без скидки в другом месте даже несколько ниже, чем стоимость аналогичного товара со скидкой в конкретном магазине.

— Цена рынка всегда примерно одинакова. Реальная скидка, которую может сделать продавец, — 3–5%. Если вам радостно сообщают о грандиозном сейле в 30–50–70%, то, скорее всего, это маркетинговый ход, — пояснил Адам Горр.

Также, по его словам, продавцы-консультанты просто обязаны склонять покупателей к приобретению дополнительных товаров и услуг. Среди них расширенная гарантия, которая, к слову, совершенно бесполезна, потому что, по сути, вы всё равно будете иметь дело с сервисным центром от производителя и придерживаться обозначенных им сроков по ремонту. Активно пытаются навязать и сопутствующие товары. Часто от продажи таких вещей зависит премия продавца, поэтому он настойчиво будет вас убеждать в необходимости их приобретения.

— К сопутствующим товарам относятся очищающие жидкости, губки, уходовые кремы и т.п. В непрофильных магазинах они стоят в два-три раза дороже. Например, при покупке посудомоечной машины вам могут предложить стартовый комплект, состоящий из моющего средства, ополаскивателя и соли. Очень удобно, на первый взгляд, приобрести всё в одном месте и первое время ни о чём не беспокоиться. Но мало кто на данном этапе начинает сравнивать цены. Если этим озадачиться, можно увидеть, что купить отдельно такой же стартовый комплект для посудомоечной машины в другом месте можно минимум в два раза дешевле, — объяснил Адам Горр.

Эксперт также предостерёг от покупки товаров в рассрочку. Очень часто покупателю, ищущему помощи продавца-консультанта, предлагают товар по гораздо большей цене, чем та, на которую он рассчитывал. Если на покупку не хватает денег, продавец охотно предлагает оформить рассрочку, уверяя, что никакой переплаты для потребителя не будет.

По его словам, если вы действительно заинтересованы в такой покупке, то надо очень внимательно сверить цифры. Часто бывает, что процент за пользование рассрочкой всё же заложен в сумму ежемесячного платежа. Чем больше срок, тем сложнее отследить разницу.