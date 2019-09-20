Денежный фокус. Как пенсии пропадают с банковских карт

Пожилые клиенты и их родственники стали активно жаловаться на пропажу денег с пенсионных карт. С одной стороны, мошенники всеми силами пытаются узнать у пожилых людей данные для доступа к счёту. С другой — банковские сотрудники навязывают им ненужные платные услуги. В результате пожилые клиенты частично или полностью остаются без пенсии. Почему это происходит и как можно защитить деньги на банковских картах пенсионеров?

— Мой пожилой отец пришёл в банк, чтобы снять деньги со своего счёта, а вернулся домой с кредитной картой, — рассказывает Александр. — Я узнал не сразу. Отец не сразу понял, что оказался в должниках. У него есть две карты этого банка, так сотрудник навязал третью. Более того, активировал и сделал списание в счёт оплаты мобильного телефона, то есть фактически воспользовался кредитным лимитом.

Пенсионеру повезло, что его сын взял дело в свои руки и карта не ушла в большой минус. Но бывали истории и с более печальным концом. Пенсионеры, не задумываясь, расплачивались кредиткой, а покрывать задолженность по карте и процентам им потом приходилось со своей пенсии. Кредитная карта — далеко не единственный продукт, который навязывают в банках. Бывают и страховки, и даже сложные инвестиционные продукты. В итоге пожилые люди теряют деньги, а гасить "непредвиденные расходы" приходится с пенсионной карты.

Доверчивостью пенсионеров пользуются и мошенники. Они звонят на телефон и под видом сотрудников банка узнают сведения о карте, на которую перечисляется пенсия. Ничего не подозревающий пожилой человек сообщает им всю нужную информацию, мошенники ждут начисления пенсии и, как только она поступает, сразу же опустошают карту.

— Бывает, что мошенники звонят пенсионерам и требуют перевести деньги для получения различного рода социальных выплат и компенсаций, — рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. — Встречаются и нечистые на руку работники банка, которые ради выполнения плана продаж готовы оформлять на клиентов абсолютно ненужные им услуги. Первым делом не стоит соглашаться на более выгодные, с точки зрения сотрудников, продукты. Особенно если вы не знаете, как они функционируют. Спрос на структурные продукты и ПИФы крайне мал ввиду их никчёмности: маленькая или отрицательная доходность для клиента и неплохие комиссионные для банка, а продавать их всё-таки надо.

То же самое касается и выполнения плана по кредитным картам. Что бы ни предлагали вам в банке, лучше всего не верить сотрудникам на слово. Как правило, они "забывают" рассказать, что льготный период по карте с бесплатным обслуживанием длится всего три месяца. Клиент может узнать об этом либо прочитав договор, либо после первого списания средств. Единственный способ избежать обмана — внимательно изучить договор вместе с менеджером. Не стесняйтесь пройтись по каждому пункту соглашения, даже если это займёт много времени.

— Не оставляйте пожилых людей один на один с мобильным банком и другими высокотехнологичными вещами, — советует ведущий аналитик компании "Финист" Андрей Перекальский. — Лучше сами создайте им личный кабинет и по их просьбе производите там все необходимые действия. Также можно установить на домашний компьютер или мобильное устройство, через которые вы взаимодействуете с банками, продвинутую защиту (включая защиту от программ-вымогателей и поддельных сайтов).

Объясните пожилым родственникам, что прежде, чем подписывать какие-то бумаги и совершать какие-либо операции с деньгами, надо внимательно прочитать договор. Особенно то, что пишется мелким шрифтом. Не нужно стесняться задавать вопросы банковским клеркам. Например: для чего мне нужна такая-то дополнительная услуга? Самый надёжный вариант — сопровождать пожилых родственников в их походах в банк или другие финансовые организации и помогать принимать верные решения.

— Главное — не торопиться. Особенно должен насторожить навязчивый сервис. Если вам говорят, что нужно что-то быстро подписать или сообщить какую-то информацию, то это первый тревожный сигнал. Помните: скорее всего, чем сильнее финансовая организация торопит вас с принятием решения, тем невыгоднее продукт или услуга, которые вы собираетесь приобрести, — резюмирует главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий Антон Быков.

Он также советует до подписания документов обязательно уточнить порядок расторжения договора или возврата финансового продукта. Если они кабальные, то, не обсуждая и не споря, вставайте и уходите, потому что вы только что хорошо сэкономили.