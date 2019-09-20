Денежный фокус. Как пенсии пропадают с банковских карт

Фото © Gettyimages

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Пожилые клиенты и их родственники стали активно жаловаться на пропажу денег с пенсионных карт. С одной стороны, мошенники всеми силами пытаются узнать у пожилых людей данные для доступа к счёту. С другой — банковские сотрудники навязывают им ненужные платные услуги. В результате пожилые клиенты частично или полностью остаются без пенсии. Почему это происходит и как можно защитить деньги на банковских картах пенсионеров?

Мой пожилой отец пришёл в банк, чтобы снять деньги со своего счёта, а вернулся домой с кредитной картой, — рассказывает Александр. Я узнал не сразу. Отец не сразу понял, что оказался в должниках. У него есть две карты этого банка, так сотрудник навязал третью. Более того, активировал и сделал списание в счёт оплаты мобильного телефона, то есть фактически воспользовался кредитным лимитом.

Пенсионеру повезло, что его сын взял дело в свои руки и карта не ушла в большой минус. Но бывали истории и с более печальным концом. Пенсионеры, не задумываясь, расплачивались кредиткой, а покрывать задолженность по карте и процентам им потом приходилось со своей пенсии. Кредитная карта — далеко не единственный продукт, который навязывают в банках. Бывают и страховки, и даже сложные инвестиционные продукты. В итоге пожилые люди теряют деньги, а гасить "непредвиденные расходы" приходится с пенсионной карты.

Доверчивостью пенсионеров пользуются и мошенники. Они звонят на телефон и под видом сотрудников банка узнают сведения о карте, на которую перечисляется пенсия. Ничего не подозревающий пожилой человек сообщает им всю нужную информацию, мошенники ждут начисления пенсии и, как только она поступает, сразу же опустошают карту.

Бывает, что мошенники звонят пенсионерам и требуют перевести деньги для получения различного рода социальных выплат и компенсаций, — рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. Встречаются и нечистые на руку работники банка, которые ради выполнения плана продаж готовы оформлять на клиентов абсолютно ненужные им услуги. Первым делом не стоит соглашаться на более выгодные, с точки зрения сотрудников, продукты. Особенно если вы не знаете, как они функционируют. Спрос на структурные продукты и ПИФы крайне мал ввиду их никчёмности: маленькая или отрицательная доходность для клиента и неплохие комиссионные для банка, а продавать их всё-таки надо.

<p>Фото © Gettyimages</p>

То же самое касается и выполнения плана по кредитным картам. Что бы ни предлагали вам в банке, лучше всего не верить сотрудникам на слово. Как правило, они "забывают" рассказать, что льготный период по карте с бесплатным обслуживанием длится всего три месяца. Клиент может узнать об этом либо прочитав договор, либо после первого списания средств. Единственный способ избежать обмана — внимательно изучить договор вместе с менеджером. Не стесняйтесь пройтись по каждому пункту соглашения, даже если это займёт много времени.

— Не оставляйте пожилых людей один на один с мобильным банком и другими высокотехнологичными вещами, — советует ведущий аналитик компании "Финист" Андрей Перекальский. Лучше сами создайте им личный кабинет и по их просьбе производите там все необходимые действия. Также можно установить на домашний компьютер или мобильное устройство, через которые вы взаимодействуете с банками, продвинутую защиту (включая защиту от программ-вымогателей и поддельных сайтов).

Объясните пожилым родственникам, что прежде, чем подписывать какие-то бумаги и совершать какие-либо операции с деньгами, надо внимательно прочитать договор. Особенно то, что пишется мелким шрифтом. Не нужно стесняться задавать вопросы банковским клеркам. Например: для чего мне нужна такая-то дополнительная услуга? Самый надёжный вариант — сопровождать пожилых родственников в их походах в банк или другие финансовые организации и помогать принимать верные решения.

— Главное — не торопиться. Особенно должен насторожить навязчивый сервис. Если вам говорят, что нужно что-то быстро подписать или сообщить какую-то информацию, то это первый тревожный сигнал. Помните: скорее всего, чем сильнее финансовая организация торопит вас с принятием решения, тем невыгоднее продукт или услуга, которые вы собираетесь приобрести, — резюмирует главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий Антон Быков.

Он также советует до подписания документов обязательно уточнить порядок расторжения договора или возврата финансового продукта. Если они кабальные, то, не обсуждая и не споря, вставайте и уходите, потому что вы только что хорошо сэкономили.

Автор:
НВ
Нина Важдаева
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