За родню в ответе. Чем опасна новая система оценки заёмщиков

Несколько российских банков могут начать оценивать заёмщиков, опираясь на кредитные истории их родственников. Чем это грозит заёмщику и законна ли вообще эта идея?

В скором будущем кредит будет взять сложнее. А всё потому, что банки могут оценивать платёжеспособность потенциальных заёмщиков по кредитной истории их близких. Такой механизм разработало бюро кредитных историй "Эквифакс".

Стоит отметить, что тестировать новую систему начали уже несколько крупных банков. Сообщается, что она поможет оценить кредитное поведение родственников клиента и с помощью этой информации вычислит риск возникновения долгов у самого заёмщика. Неудивительно, что новая инициатива всерьёз обеспокоила клиентов банков. Появилось сразу два вопроса: вырастет ли число отказов и вообще насколько законна инициатива, ведь она касается обработки персональных данных родственников.

Чего бояться заёмщику?

Адвокат, партнёр юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов говорит, что речь идёт о введении дополнительного критерия оценки благонадёжности заёмщика. Соответственно, если банки будут использовать эту методику, то будут ужесточены правила выдачи кредитов. К тому же есть риск увеличения числа отказов, ведь если среди близких родственников есть неплательщики или люди с плохой кредитной историей, то банку это может не понравиться.

— Заёмщикам придётся помимо сбора необходимых документов также оценивать кредитную историю своих близких родственников, так как эти сведения будут учитывать и банки, — предполагает эксперт.

А законна ли предполагаемая инициатива?

Денис Фролов отмечает, что сбор информации о родственниках заёмщика не противоречит законодательству, так как анализироваться будут кредитные истории людей, которые при оформлении банковских продуктов давали согласие на обработку своих персональных данных.

— Такое согласие сейчас берут практически все банки, поэтому никаких нарушений здесь нет, — говорит адвокат.

Но стоит помнить, что за разглашение персональных данных предусмотрена ответственность, поэтому сотрудникам банка, которые неправомерно воспользуются этими данными, может грозить наказание.