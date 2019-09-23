Остались без денег? Как работодатели обманывают при выплате зарплаты

С 1 октября бюджетникам повысят зарплату на 4,3%. Эта новость вызвала бурные споры среди работников. Одни вспоминали, что даже в госучреждениях после повышения окладов находили способы снизить фактическую зарплату. Другие сетовали, что за несколько лет работы в коммерческих компаниях у них не было и разговоров о прибавке. Но больше всего работники частных фирм жалуются на беспредел руководителей при выплате зарплаты. Многие сталкиваются с такой проблемой: обещают одну сумму, а платят совершенно другую. Лайф разбирался, кому и почему недоплачивают, как не попасться на уловки недобросовестного руководителя и как вернуть честно заработанные деньги.

Почему зарплата может оказаться меньше

— Устроилась на работу в строительную фирму, обговорили зарплату. Проходит месяц, и что — я получаю почти в два раза меньше! — негодует Анна. — Пошла к директору разбираться. Он говорит: премию не заслужила. Как же так, вы же сказали, что премия — это просто формальность в договоре, а получать её я буду ежемесячно в любом случае. Директор только руками развёл и из кабинета выставил. Я сразу же уволилась.

Анне повезло. С её опытом и квалификацией она быстро нашла новую работу, которой сейчас полностью довольна. Елене из кол-центра повезло меньше. Молодой девушке срочно нужны были деньги, и она устроилась оператором-консультантом.

Когда её брали на работу, обещали оклад от 15 тыс. с выплатой два раза в месяц. На практике оказалось, что в компании предусмотрены штрафы за ошибки. Как оказалось, безупречных сотрудников в кол-центре не было, практически все получали зарплату за вычетом штрафов. 15 тыс. рублей Елена не получила ни разу. Всегда выходило меньше 10 тыс., но девушка терпела, потому что никак не могла найти другую работу.

Это лишь несколько примеров очень распространённой в России проблемы. Работодатели всячески пытаются недоплатить сотрудникам. Схемы разные. Одни манипулируют премиями по своему усмотрению, другие всегда находят повод оштрафовать сотрудника, третьи просто задерживают, а то и не выплачивают обещанные бонусы. И это не говоря уже о том, что многие просто не заключают с работником никаких договоров и зарплата сотрудника зависит от честного слова директора.

Как избежать проблем с зарплатой

— Трудовой кодекс предусматривает различные системы оплаты труда, — говорит адвокат, партнёр адвокатского бюро "Бишенов и партнёры" Анжелика Решетникова. — Какую именно использует ваш работодатель, необходимо в обязательном порядке уточнять на собеседовании. Иногда соискатель, услышав конечную сумму при приёме на работу, не уточняет, из чего она состоит. В результате получает на руки в два раза меньше.

Дело в том, что в организациях может быть установлена сдельная форма оплаты, включая сумму оклада, ставки, компенсации, надбавки, имеющие стимулирующий или компенсационный характер. Премиальную часть заработной платы работодатель имеет право урезать, обосновав это приказом.

— Совет: устраивайтесь на "белую" зарплату со 100-процентной окладной частью, — говорит Анжелика Решетникова. — Чтобы избежать проблем с зарплатой, рекомендую в первый день выхода на работу обязательно подписывать трудовой договор и внимательно читать условия оплаты. Кроме того, работнику должны внести запись о приёме на работу в трудовую книжку, а также в день выхода ознакомить с приказом, дать подписать должностную инструкцию и выдать на руки вторые экземпляры документов.

Чаще всего с обманом сталкиваются рядовые работники. Как правило, чем ниже квалификация сотрудника и чем легче его заменить, тем более безнаказанно чувствует себя руководитель. Он знает, что если работник уволится, то на его место быстро придёт новый. В такой ситуации очень важно обращать внимание на репутацию компании, говорит ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. По его словам, ещё перед первым собеседованием нужно провести анализ компании, которая предлагает вакансию. Узнать, сколько лет она присутствует на рынке, насколько она крупная и финансово устойчивая. Желательно прочитать отзывы соискателей и сотрудников. Если в организации вся работа построена на системном обмане сотрудников, то обычно сведения об этом попадают в Интернет.

— Чтобы работнику обезопасить себя от возможных неожиданностей, надо, чтобы условия работы были чётко прописаны на уровне договоров и соглашений, что встречается далеко не везде, — отмечает руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов. — Желательно, чтобы такие документы были подписаны собственноручно работодателем. В противном случае доказать свою правоту будет крайне трудно где угодно, даже в суде.

Правила премирования должны быть прописаны во внутренних документах компании. В основном это положение о премировании или оплате труда. Как поясняет специалист аналитического отдела компании "ФинИст" Екатерина Семенкова, в этом документе должна быть строка о том, что премия — это обязательная надбавка к зарплате. Если такая фраза есть, то в случае проблем с выплатами работник может обратиться в суд. Если её нет, то суд может посчитать действия работодателя правомерными.

Как вернуть недоплаченные деньги

— Если зарплата не выплачена совсем или выплачена не полностью, можно написать обращение в Государственную инспекцию труда ("Роструд"), — говорит старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников. — Для большей убедительности стоит продублировать жалобу в прокуратуру. Тогда гораздо больше шансов, что "Роструд" займётся выяснением ситуации "по существу", а не пришлёт отписку. Но надо понимать, что жалоба должна иметь под собой реальные основания, а факт невыплаты зарплаты должен подтверждаться документами. Устные показания свидетелей здесь не помогут.

По словам адвоката, если у работника серая зарплата и не выплачивается её чёрная часть, то у "Роструда" не будет законных оснований предпринимать какие-либо действия. Впрочем, даже если трудовая инспекция и привлечёт к ответственности работодателя, это ещё не значит, что сотрудники сразу же получат свои деньги. По словам Петра Гусятникова, для этого придётся обращаться в суд. При этом помимо выплаты причитающейся суммы можно требовать проценты за пользование денежными средствами в размере 1/150 части ключевой ставки ЦБ РФ в день.