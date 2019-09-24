"Спасибо" — до свидания. Как клиенты Сбербанка теряют бонусы

Клиенты Сбербанка стали жаловаться, что им перестали начислять бонусы "Спасибо". Лайф разбирался, с чем это связано и как быть тем, кто не получил долгожданную скидку.

— Встречал немало отзывов, что Сбербанк может не начислить бонусы "Спасибо", а теперь вот сам попал в такую ситуацию. В конце июля оплатил картой Сбербанка годовую подписку на "Okko Спорт" в рамках акции "Получайте 15% "Спасибо" при покупке по карте Сбербанка годовой подписки (акция до сих пор действует). Срок выплаты — 40 рабочих дней. По сей день бонусы на мой счёт не зачислены. Писал в поддержку "Спасибо" по электронной почте. Сначала сослались на правила другой акции, потом, после моих замечаний, всё же 17.09 приняли обращение, — написал жалобу на форуме banki.ru один из клиентов Сбербанка из Москвы.

Ещё один клиент из Москвы, Андрей, обратился с подобной жалобой чуть раньше. Только ему вообще перестали начислять бонусы "Спасибо", хотя он совершает покупки через Интернет регулярно. Были жалобы и на то, что бонусы появлялись, но через какое-то время исчезали. Кстати, аналогичные жалобы регулярно появляются и в других банках. Мы рассмотрели истории клиентов Сбербанка как самой крупной кредитной организации в стране.

Почему могут возникнуть проблемы с бонусами?

По сути, бонусная программа — это инициатива банка, который предоставляет финансовые услуги. Нужно внимательно ознакомиться с условиями начисления бонусов для того, чтобы понять, может ли банк сам списать бонусы, говорит старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова.

— Самая простая причина исчезновения бонусов — отсутствие динамики использования этих баллов. Срок действия "Спасибо" — три года, после истечения бонусы аннулируются. Программа списания активизируется в последние дни каждого месяца, — рассказывает эксперт.

Она также пояснила, что пропасть бонусы могут в случае, если клиент отказался от банковской карты или, например, от участия в бонусной программе. Также бонусы могут исчезнуть, если были начислены ошибочно.

Что делать, если бонусы списали?

Чтобы не попасть в спорную ситуацию с банком, необходимо внимательно ознакомиться с правилами бонусной программы. Зачастую клиенты банка, соглашаясь на участие в таких программах, знают только общие условия начисления бонусов, но не правила их аннулирования. Соответственно, когда бонусы списываются, необходимо в первую очередь проверить, были ли у банка основания это сделать.

— В большинстве случаев речь будет идти о правомерном списании бонусов. Это касается и случаев, когда бонусы не начислены. Надо разбираться в условиях акции. Если банк нарушает условия бонусной программы, стоит написать жалобу. Возможно, ситуация будет разрешена специалистами банка, — рассказал Лайфу адвокат, партнёр юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов.

По словам члена Адвокатской палаты Москвы Александра Иноядова, если банк не соблюдает правила акции, то речь может идти о нарушении банковских правил и регламентов. Это может являться поводом для обращения в Центральный банк, выполняющий контрольные и надзорные функции.

— В связи с этим, кроме электронного обращения, правильно направить в банк досудебную претензию, после ответа на которую решить вопрос о целесообразности судебной защиты прав потребителя и/или обращения в Центробанк, — пояснил Александр Иноядов.

Адвокат Денис Фролов в свою очередь отметил, что привлечь банк к ответственности будет довольно сложно, так как обычно условия бонусных программ прописаны таким образом, чтобы минимизировать риски кредитной организации. Если не были выполнены условия рекламной акции, то можно ссылаться на нарушения федерального закона "О рекламе".

В пресс-службе Сбербанка ответили Лайфу, что описанная клиентом выше ситуация не является системной и относится к категории информации, содержащей персональные данные.

— Положение о банковской и коммерческой тайне не позволяет нам представлять такую информацию третьим лицам. Банк проводит необходимую проверку и проинформирует клиента о результатах, — ответили в пресс-службе Сбербанка.