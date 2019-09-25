Застройщики банкротятся. Чем это грозит покупателю жилья

С начала 2019 года в России обанкротились 133 застройщика. Под угрозой оказалось строительство 709 домов общей жилой площадью 2,95 миллиона квадратных метров. Лайф разбирался, как это может отразиться на покупателях квартир и что будет с ценами на жильё.

По данным отчёта Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), в России массово банкротятся строительные компании. За девять месяцев этого года больше 130 девелоперов были вынуждены остановить работу на своих объектах. В прошлом же году банкротами были признаны 111 строительных компаний. Еще 39 девелоперов тогда только начали процедуру банкротства.

Такую ситуацию эксперты связывают с новыми правилами проектного финансирования и перехода на использование эскроу-счетов при продаже квартир.

— Закон запрещает финансирование строек напрямую через средства дольщиков, как это было ранее. С рынка уходят мелкие компании, которые не могут выполнить требования банков. Таким образом рынок жилья "очищается" от неблагонадёжных застройщиков, что в будущем приведёт к улучшению ситуации на рынке недвижимости, — рассказывает адвокат, партнёр адвокатского бюро "Бишенов и партнёры" Анжелика Решетникова.

Основная часть из 133 застройщиков-банкротов, о которых говорится в отчёте РАСК, относится к мелким региональным девелоперам. Руководитель аналитического центра компании "ИНКОМ-Недвижимость" Дмитрий Таганов считает, что столичных игроков рынка эти проблемы не затронут.

— С дольщиками, которые попали в ситуацию банкротства застройщика, могут поступить так: базовый объём квартир возьмётся достраивать государство. Или же, поскольку для ведущих девелоперов всегда актуальна идея укрупнения, они могут перекупить часть проблемных проектов. Но на стоимости жилья это не отразится, — рассказывает Дмитрий Таганов.

По данным Росстата, ввод жилья в России за восемь месяцев 2019 года вырос на 7,4% до 42,1 миллиона квадратных метров. Оценочный годовой прирост — порядка 56,3 млн кв. м. Банкротство застройщиков затронуло 5,2% рынка, говорит аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом финанс" Александр Осин. По его словам, серьёзного повышения цен не ожидается. Несмотря на банкротства застройщиков, финансовые возможности покупателей ограничены. Взять хотя бы тот факт, что темпы роста ипотечного кредитования замедлились ещё в середине года.