Никаких выплат. Как работодатели обманывают при увольнении

Сотрудники компаний активно жалуются, что их обманывают с выплатами при увольнении. Причём часто уходить из фирмы им приходится не по своей воле. Как работодатели обманывают при сокращении штата, кто рискует остаться без работы и как не потерять деньги при увольнении?

Как нарушают права работников при сокращении

— У нас в фирме было сокращение штата, но заставили написать заявление на увольнение по собственному желанию, — сетует Александр. — В общем, никаких дополнительных выплат. Просто получил зарплату за последний месяц работы и всё.

Это одна из самых распространённых жалоб на нарушения работодателей. Трудовой кодекс РФ предусматривает ряд гарантий для работников при сокращении. Как отмечает старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников, работодатель обязан предупредить сотрудников письменно под роспись как минимум за два месяца до предполагаемого увольнения. Если он этого не сделал и просит подписать бумагу задним числом, работник вправе отказаться и сообщить о нарушении в трудовую инспекцию. По словам юриста, работодатель обязан как минимум два месяца с даты уведомления выплачивать заработную плату, а в момент увольнения выплатить выходное пособие в размере среднего оклада. И это лишь несколько примеров. Список прав сотрудников при сокращении в Трудовом кодексе весьма внушительный.

— К сожалению, на практике эти положения нередко нарушаются, — констатирует руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк. — Так, сотруднику могут предложить написать заявление по собственному желанию. Работодатель даже может угрожать уволить по статье, если отказываются написать заявление. В таких случаях стоит защищать свои права. Можно обратиться в профсоюз, в трудовую комиссию и в суд.

Ещё одна схема — увольнение по соглашению сторон. В этом случае работодатель выплачивает сотруднику небольшую компенсацию, но она всё равно меньше положенного по закону при сокращении штата. Юристы единогласно советуют не поддаваться на уговоры руководства и не подписывать сразу предложенные документы. В любом случае при принятии решения нужно всё обдумать. Стоит насторожиться, если начальник просит подписать какую-то бумагу немедленно, ничего не объясняя. Поскольку позже выясняется, что сотрудник уволился сам или по соглашению сторон, в результате чего теряется право на положенную компенсацию.

Кто остаётся без работы, а кому повышают зарплату

Сокращение штата становится трендом во многих компаниях, и для этого есть несколько причин. Дело не только в финансовом положении работодателя. Персонал увольняют и в весьма успешных организациях. Это связано с оптимизацией производства. Правда, в то же время идут и обратные процессы. Растёт спрос на высококвалифицированных сотрудников.

— На российском рынке труда укрепляется тренд, связанный с автоматизацией рутинной работы и перераспределением ресурсов, — говорит управляющий директор сервиса "Авито работа" Артём Кумпель. — Большое количество однотипной работы постепенно автоматизируется за счёт частичного или полного исключения каких-то процессов. С точки зрения бизнеса чаще сокращают тех, кто меньше приносит пользы на текущий момент. Вообще, правильнее говорить о перераспределении работы, чем о полноценных сокращениях. Например, в сегменте синих воротничков обязанности нескольких вакансий объединяются в одну. Такой путь развития приводит к рекомбинации должностей, но никак не к сокращению. В этом случае сотрудникам действительно повышают зарплату. Это может быть связано и с повышением нагрузки, а может быть просто знаком внимания со стороны компании.

Что касается белых воротничков, то во многих офисах действительно снизилось число сотрудников. Если эффективность компании падает, то содержать большой штат становится сложно. В такой ситуации, как правило, первыми под сокращение попадают подразделения маркетинга, пиара, сотрудники бэк-офиса. Обычно после этого зарплату оставшимся сотрудникам не повышают. Как отмечает заместитель генерального директора сервиса для поиска работы и сотрудников "Работа.ру" Александр Ветерков, иногда возможна индексация в связи с увеличением нагрузки, но она обычно составляет 10–15%.

По словам Петра Гусятникова, есть достаточно большой список людей, которых не могут сократить. В их числе беременные женщины и те, кто находится в отпуске по уходу за ребёнком, матери-одиночки и мужчины, которые в одиночку воспитывают детей до 14 лет, сотрудники, находящиеся в отпуске или на больничном, единственные кормильцы в семье.

— Стоит ли доводить ситуацию до суда — спорный момент, — резюмирует Пётр Гусятников. — Я знаю достаточно случаев, когда люди восстанавливались на рабочих местах, потому что увольнение происходило с нарушениями. Но другой вопрос, насколько психологически комфортно будет человеку продолжить работу на прежнем месте.