Трудности перевода. Подводные камни банковских комиссий

В Госдуме предлагают отменить комиссию за снятие денег через терминал другого банка. Проблема существует уже несколько лет, но путей к решению так и не нашли. Лайф расскажет, как клиенты переплачивают на комиссии и как её отмена отразится на других банковских продуктах.

Депутаты Госдумы предложили отменить комиссию при денежных переводах с дебетовых карт клиентов на карты других банков, а также при снятии наличных в "чужих" банкоматах. По словам лидера фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова, лишь за прошлый год банки получили прибыль с комиссии порядка 1,3 триллиона рублей.

Заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова назвала предложенную инициативу правильной, так как комиссия за перевод денег физлицом с дебетовой карты одного банка на карту другого бессмысленна и создаёт клиенту лишние расходы, причём довольно чувствительные.

— Комиссия в 1–1,5%, а то и в 2% для многих клиентов существенна. Тем более что человек может переводить деньги с карты одного банка на карту другого банка самому себе. В такой ситуации приходится терять часть денег на комиссию или снимать наличные в одном банке, потом ехать в другой и там класть деньги на карту. Это единственный способ избежать комиссии, но в этом случае клиент просто теряет время, — говорит Наталья Мильчакова.

Правда, у эксперта Международного финансового центра Гайдара Гасанова немного другое мнение на этот счёт. По его словам, бесплатно денежные переводы банки не будут осуществлять, а отмена комиссии за переводы может нанести существенный урон не только банковскому сектору, но и клиентам. Это может спровоцировать максимальное снижение лимита переводов. Эксперт также добавил, что такая инициатива препятствует развитию системы быстрых платежей, которую активно пропагандирует и пытается развить Центробанк.

Свои опасения выразил и инвестиционный стратег "БКС премьер" Александр Бахтин. По его словам, из-за полной отмены комиссии некоторые банки могут отказаться от предоставления возможности клиентам переводить средства на карты других банков.

— Обычно переводят некрупные суммы — в пределах 70–100 тысяч рублей, а чаще всего — существенно меньше. Так что комиссия хоть и достаточно высокая, но при небольших суммах терпимая. Если заставить банки её отменить вообще, это негативно скажется на работе самого сервиса, — отметил эксперт.

Что касается снятия наличных в "чужих" банкоматах, то на данный момент комиссию может устанавливать только банк-эмитент, выпустивший карту. То есть "чужой" банк взимать дополнительную комиссию не имеет права.

— В целом комиссия за снятие наличных с дебетовых карт в "чужих" банкоматах обычно невысокая — на уровне 0,5%, максимум 1%. У многих банков при этом есть карты, по которым снятие наличных бесплатно абсолютно в любом банкомате любого банка. Это делается в том числе для повышения интереса клиентов к картам конкретных банков, развития зарплатных проектов. Предоставляя возможность пользоваться бесплатным снятием в рамках определённых сумм, банки зарабатывают на других продуктах, включая кредиты или те же переводы, — пояснил Александр Бахтин.

Также, по его мнению, запрет комиссии при снятии наличных вряд ли окажет существенное влияние на доходы банков в перспективе, поскольку люди в любом случае всё активнее переходят на безналичные расчёты.

В то же время, как показывает практика, банки никогда не работают себе в убыток. Если они теряют прибыль на одном продукте, то тут же компенсируют её на другом. Поэтому риск повышения ставок по кредитам или снижения процентов по вкладам сохраняется.