Переломный момент для евро. Как изменится курс в октябре

На этой неделе курс евро опустился ниже 70 рублей. Это произошло впервые с марта прошлого года. Хотя сейчас евро немного отыграл потери, многие финансисты считают, что в октябре падение продолжится. Лайф разбирался, что сейчас давит на курс валюты и как он изменится в октябре.

Курс евро сейчас находится под серьёзным давлением. Экономика ЕС переживает не лучшие времена. Спрос на продукцию немецких производителей упал до минимума за последние десять лет. Такие же показатели были в разгар финансового кризиса в 2009 году. При этом экономика Германии является крупнейшей в еврозоне и обычно выступает локомотивом развития всего региона.

— Ситуация в немецкой промышленности повышает вероятность того, что ЕЦБ (Европейский центробанк) будет вынужден задействовать дополнительные стимулы для оказания поддержки экономике и снизит ставки, а это, как известно, снижает и привлекательность валюты, — говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК "Инстант Инвест" Александр Тимофеев. — Отношения Брюсселя и Вашингтона остаются напряжёнными и могут обостриться в любой момент.

По его словам, во вторник Трамп выдвинул ультиматум Европе по оказанию помощи Украине. Учитывая этот фактор, можно предположить, что курс евро в следующем месяце рискует протестировать уровень 67 рублей, пробой которого откроет путь к уровню 65 рублей. Вероятность реализации такого сценария заметно возрастёт, если цены на нефть снова начнут расти и поднимутся выше 70 долларов за баррель Brent.

Влияет на евро и торговая война между США и Китаем. Дело в том, что немецкая экономика серьёзно зависит от китайского спроса, а торговые войны ударили по налаженной системе поставок. Чтобы обезопасить свои деньги, инвесторы прибегают к конвертации валюты, поэтому курс евро продолжает снижаться быстрее доллара, объясняет главный стратег ООО "Универ капитал" Дмитрий Александров. По его прогнозам, в случае ухудшения ситуации с мировой экономикой евро может снова упасть ниже отметки в 70 рублей, но стабилизируется и не пойдёт ниже 65.

— Падение евро может продолжаться до конца сентября, — считает заместитель председателя правления "Локо-банка" Андрей Люшин. — Ослабление экономики еврозоны и налоговый период в России поспособствуют укреплению рубля. Впрочем, изменчивость мировой политики и, как следствие, макроэкономики могут оказать переломное воздействие на курс валюты. Инвесторы, находящиеся в метаниях, пытаются обезопасить свои вложения путём активной конвертации валют.

По словам Андрея Люшина, ситуация на мировой арене должна проясниться в октябре и только тогда можно будет определить ситуацию на валютном рынке. По его мнению, пока делать прогнозы проблематично — валютный рынок слишком изменчив.

— Не думаю, что курс евро будет сильно снижаться — в целом негатив для европейской валюты уже во многом заложен в текущий курс, — говорит эксперт "БКС брокер" Иван Копейкин. — На мой взгляд, в ближайшие недели евро, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 68,5–72 рублей.