Прожиточный минимум повысят. Насколько вырастут пенсии

В правительстве предложили увеличить прожиточный минимум пенсионера со следующего года. Это значит, что изменится и размер выплат на заслуженном отдыхе. Лайф разбирался, насколько увеличится пенсия.

Прожиточный минимум пенсионеров составит 9311 рублей. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов. Документ подготовлен Минфином России.

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в целом по стране предлагается для того, чтобы определить размер социальной доплаты к пенсии. Для сравнения, в этом году, по данным ПФР, средняя величина прожиточного минимума пенсионера в целом по России составляет 8846 рублей.

Кстати, вопрос о минимальных доходах на заслуженном отдыхе поднимался этим летом уже не раз. Так, ещё в конце июля премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новые правила расчёта регионального прожиточного минимума пенсионера. Теперь он будет зависеть от ключевых показателей в каждом регионе и от показателей за первый и второй кварталы по стране.

Таким образом в правительстве решили исключить занижение региональной величины прожиточного минимума, а такая проблема в прошлом возникала. В правительстве подсчитали, что на реализацию инициативы будет нужно 4,3 млрд рублей. В результате изменение выплат затронет 445 тысяч неработающих пенсионеров в 13 регионах.

— По примерным подсчётам, средний размер ежемесячной доплаты составит более полутора тысяч рублей, — пояснил главный аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков. — Но надо понимать, что такая прибавка коснётся только неработающих пенсионеров.

Кстати, как ранее заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, в 2020 году страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы выше прогнозного значения инфляции. В среднем они будут на уровне 16,4 тысячи рублей в месяц.

Кстати, по последним данным Росстата, за первые полгода 2019 года самые высокие пенсии оказались в таких регионах, как Чукотский автономный округ (24 318 рублей), Магаданская область (21 553 рубля) и Камчатский край (21 243 рубля). При этом средний размер пенсии по стране за январь — июнь составил 14,1 тысячи рублей.