Нью-Йорк дешевле Сочи. "Аэрофлот" завышает цены на авиабилеты?

Пассажиры "Аэрофлота" справедливо возмущаются высокими ценами на авиабилеты, которые выставляет перевозчик. И правда, вернуться с далёкого Запада в Москву иногда дешевле, чем из Сочи. Все подробности — в материале Лайфа.

В последнее время вокруг ПАО "Аэрофлот" не утихают скандалы. В сводки новостей попадают то ЧП с самолётами компании, то протесты стюардесс. Помимо этого складывается странная ситуация с ценами на билеты, что вызывает бурное недовольство пассажиров.

Возмущаться действительно есть чем. Лайф сравнил цены на перелёт из-за границы и с российского курорта на официальном сайте "Аэрофлота". Ситуация оказалась парадоксальной. 30 сентября один пассажир может вылететь прямым рейсом из Нью-Йорка в Москву за 21 283 рубля. Это экономкласс с включённым в стоимость багажом.

А вот рейс на 30 сентября, но уже из Сочи. Критерии те же, цена выше — 27 498 рублей. Стоит отметить, что в этот тариф включена только ручная кладь, а за багаж придётся доплачивать. Причём расстояние между Москвой и Сочи 1360 км, а до Нью-Йорка — 7510 километров. Этот путь почти в шесть раз длиннее, и, соответственно, топлива для самолёта нужно несоизмеримо больше. А цена горючки напрямую бьёт по билетам.

Мы решили посмотреть, сколько же будет стоить точно такой же перелёт на популярных сайтах по поиску авиабилетов Aviasales и Skyscanner. Как показал запрос, ситуация не изменилась.

Проблемы были и ранее

Авиакомпанию в жадности подозревают не только пассажиры. В начале сентября 2019 года президент России устроил разнос главе "Аэрофлота" Виталию Савельеву за то, что рост цен на авиабилеты в России опережает инфляцию. Незадолго до этого тревогу забили жители Дальнего Востока, которых возмутило заявление Савельева о возможном отказе от постоянных цен на авиабилеты.

— Надо посчитать, насколько велики их убытки, они счетоводы очень искусные. Всё время прикрываются какими-то международными стандартами, которые некоторые эксперты считают жульническими. Там компьютер просто считает тупо, сколько заявок, сколько потребностей, и, исходя из этого, взвинчивают цены, — сказал президент на встрече с представителями общественности Дальнего Востока.

Ранее Федеральная антимонопольная служба проверила цены на билеты рейса Москва — Петропавловск-Камчатский авиакомпании и потребовала от перевозчика объяснить их высокую стоимость. Тогда по ряду маршрутов стоимость авиабилетов компании "Аэрофлот" варьировалась от 60 тысяч до 160 тысяч рублей. Это чрезвычайно дорого, особенно если учитывать тот факт, что на авиарейсах на Камчатку работает фактически лишь эта авиакомпания.

При этом в компании регулярно отчитываются об успехах. Судя по всему, дела у перевозчика действительно обстоят неплохо. На официальном сайте компании 25 сентября появилась новость, что Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг "Аэрофлота".

— Рейтинговое агентство отметило, что "деятельность компании поддерживается сильными рыночными позициями на внутренних и международных рейсах, мультибрендовой стратегией и диверсифицированной маршрутной сетью, а также продемонстрированной способностью сохранить уровень долговой нагрузки на приемлемом уровне, несмотря на значительное давление со стороны операционных затрат в последние несколько лет". Агентство также отметило, что, хотя "Аэрофлот" по-прежнему подвержен значительному влиянию курсового фактора, так как долговые обязательства по лизингу номинированы в иностранных валютах, в сравнении с "европейскими сетевыми перевозчиками имеет более низкий уровень удельных операционных затрат CASK, который, в свою очередь, даже сравним с показателями бюджетных авиакомпаний". Однако "данное преимущество компенсируется значительным давлением на тарифы и доходные ставки в связи с высокой конкуренцией в авиационной отрасли и ценовой чувствительностью пассажиров", — говорится на сайте российской авиакомпании.

Охотники за деньгами

Стоимость авиабилетов определяется многими факторами: загрузкой на направлении, спросом, сезоном, количеством оставшихся мест и, само собой, ценовой политикой авиакомпании, говорит юрист, управляющий партнёр организации по защите прав авиапассажиров Андрей Лухин. Понятно, что у "Аэрофлота" билеты будут стоить дороже, чем у менее крупных перевозчиков.

— Также цена увеличивается, если в пункте назначения проходят какие-либо крупные мероприятия. В данной ситуации — 29 сентября в Сочи пройдёт этап "Формулы-1", ожидается большое количество болельщиков. Следовательно, авиакомпания может поднять цены, зная, что билеты всё равно будут раскуплены, — объяснил Лайфу Андрей Лухин.

В компании повышают цены, чтобы заработать за счёт пассажиров, которые летят на популярные мероприятия. При этом страдают и обычные люди, которым по несчастливой случайности нужно вылететь в другой город в этот же день.

Не стоит забывать, что "Аэрофлот" получает от государства субсидии, которые компенсируют затраты перевозчика на рейсы внутри страны. Как следует из базы данных "СПАРК-Интерфакс", за три года компания получила 3,9 миллиарда субсидий.

Конечно, можно предположить, что с помощью завышенных цен "Аэрофлот" пытается наверстать упущенную прибыль. Действительно, как следует из базы данных "СПАРК-Интерфакс", в прошлом году чистая прибыль компании составила почти 2,8 миллиарда рублей. Это в десять раз меньше, чем годом ранее. Тем не менее, несмотря на снижение прибыли, руководство компании не экономило на собственных премиях.

При этом "Аэрофлот" не скрывает, что имеет эффективные механизмы, способные мониторить сферу ценообразования и делать её прозрачной.

— При рассмотрении вопроса о мониторинге цен на авиабилеты было отмечено, что "Аэрофлот" имеет эффективные процессы установления и мониторинга цен на базе современной системы управления доходами, с которой работают высококвалифицированные специалисты, — гласит отчёт о заседании совета директоров компании, выложенный на сайте "Аэрофлота" 26 сентября. — Для увеличения прозрачности ценовой политики в компании разработан и внедрён дополнительный механизм регулярного предоставления ценовых и производственных показателей в ФАС России.

Начальство о себе не забывает

Пока пассажиры страдают, руководство компании не экономит на себе. Стоит отметить, что только за 2018 год руководство "Аэрофлота" получило премии в размере 413,1 миллиона рублей. С 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года вознаграждение только членов совета директоров по программе мотивации составило порядка 77,6 миллиона рублей.

Лишь в этом году трагедия со сгоревшим лайнером SSJ100 в Шереметьево в начале мая оставила без премий руководство компании. Сам глава компании Виталий Савельев заявлял, что в случае происшествий руководство "Аэрофлота" лишается премий. Это прописано в документах.