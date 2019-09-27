Успеть до 1 октября. ПФР анонсировал прибавку к пенсии

Многим пенсионерам положены льготы. В их числе бесплатный набор лекарств и поездки в санатории. Но не все знают, что получать льготы можно как в натуральном выражении, так и в денежном. Если выбрать второй вариант, то ежемесячная прибавка к пенсии составит более тысячи рублей. Причём определиться нужно до 1 октября. Лайф выяснил, кому положена прибавка и что нужно сделать, чтобы её получить.

Каждый федеральный льготник имеет право на набор социальных услуг. Льготы можно получать в натуральном виде или в денежном эквиваленте. Причём автоматически они предоставляются в натуральном, то есть в виде самих услуг. А ведь далеко не все пенсионеры услугами пользуются. Например, не все льготники ездят в санатории.

С 1 февраля 2019 года денежный эквивалент составляет 1121,42 рубля в месяц, отмечается на сайте ПФР. Также он включает в себя обеспечение необходимыми лекарственными препаратами — 863,75 рубля, предоставление путёвки на санаторно-курортное лечение — 133,62 рубля, а также на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно — 124,05 рубля.

Причём категория льготников достаточно большая. Это касается инвалидов, героев, военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, некоторых категорий военнослужащих, а также членов семей погибших инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий. Полный список есть на сайте ПФР.

— Набор социальных услуг предоставляется в натуральной форме (за исключением граждан, подвергшихся воздействию радиации). Чтобы получать весь набор или его часть деньгами, необходимо до 1 октября подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд России, — поясняют в ПФР.

Сделать это можно через личный кабинет на сайте ПФР, в клиентской службе ПФР или многофункциональном центре госуслуг. Если ранее заявление об отказе от получения социальных услуг в натуральной форме уже подавалось, новое заявление не требуется — набор будет выплачиваться деньгами до тех пор, пока человек не изменит своё решение.