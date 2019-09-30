С 1 октября повысят пенсии. Кто станет получать больше и на сколько

С октября начинается индексация пенсий. Лайф разбирался, кому положена прибавка и как её получить.

На 6,3% будут увеличены выплаты военным пенсионерам. Соответствующий законопроект Госдума приняла ещё осенью прошлого года. Военные пенсии рассчитываются в зависимости от звания, должности и срока службы. Из федерального бюджета на индексацию выплат для бывших военнослужащих и силовиков выделят 3,7 млрд рублей. В общей сложности она затронет около 2,6 миллиона россиян.

Прибавку получат вышедшие на пенсию сотрудники МВД, МЧС, ФСБ, ФСИН и Росгвардии. После индексации средний размер военных пенсий составит 26,2 тыс. рублей. Минимальные выплаты экс-сотрудникам МВД повысятся до 17 тыс. рублей. Минимальная пенсия сотрудников ФСБ вырастет до 30 тыс. рублей.

Индексация выплат военным была ожидаема. Вопрос о повышении пенсий в этом году вообще стал одним из самых обсуждаемых в правительстве. Например, ещё в конце июля премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новые правила расчёта регионального прожиточного минимума пенсионера. Зависеть он будет от ключевых показателей в каждом регионе и от показателей за первый и второй кварталы по стране. Это делается для того, чтобы на местах пенсионерам не могли занижать выплаты.

В этом году начисление пенсий менялось неоднократно. К 1 июля закончился перерасчёт социальной доплаты для неработающих пенсионеров, которая выросла на 523 рубля. С 1 августа прибавку получили работающие пенсионеры. С 1 сентября выросли городские доплаты. Так, минимальный доход московских пенсионеров вырос сразу на две тысячи.

К тому же в ближайшие три года планируется повышение страховых пенсий по старости. Об этом говорится в проекте бюджета Пенсионного фонда России. Так, уже в 2020 году страховая пенсия по старости может вырасти на 6,6%.