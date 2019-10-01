С 1 октября повысили зарплату. Как получить прибавку и не остаться без работы

Уже с этого месяца бюджетники должны получать на 4,3% больше. Впрочем, юристы и кадровики опасаются повторения прошлогодних историй. Тогда тоже прибавляли зарплату бюджетникам, но многие вместо прибавки остались без работы. Руководители на местах шли на разные уловки, лишь бы не повышать выплаты: выводили сотрудников за штат, переводили на другие должности или сокращали премиальную часть зарплаты. На какие хитрости идут работодатели, чтобы платить меньше, и как не попасться на их уловки?

Зимой прошлого года нешуточные страсти кипели в Забайкалье. В регионе повысился минимальный размер оплаты труда, а до него должны были повысить зарплату бюджетникам. Тут-то и выяснилось, что в ряде организаций сотрудников начали массово выводить за штат. Среди них оказались и библиотекари. Как только их вывели за штат учреждений культуры, право на прибавку они потеряли. С такой проблемой в регионе тогда столкнулось почти 400 библиотекарей. Зато ситуация порадовала уборщиц. В ряде организаций они стали получать больше библиотекарей.

С октября этого года бюджетников ждёт новое повышение оплаты труда — на 4,3%. Соответствующее распоряжение Дмитрий Медведев подписал ещё в марте. Прибавка коснётся достаточно большого количества специалистов. Она ждёт, например, нянечек в детсадах, уборщиков, техперсонал для обслуживания зданий и оборудования, кадровиков, юристов и бухгалтеров, работающих в бюджетных учреждениях. Сами бюджетники, с одной стороны, инициативе обрадовались, а с другой — стали опасаться проблем с выплатами на местах и вспоминать, чем повышение уже оборачивалось в прошлом. Как известно, история может повториться.

— Иногда зарплату сотрудникам понижают под предлогом перевода в другой отдел, обещая, что это продлится недолго, после чего выплаты вернутся к прежнему уровню, — перечисляет уловки работодателей руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк. — На практике, конечно, ничего не возвращается. Руководство в условиях перенасыщенности рынка специалистами некоторых профессий использует страх сотрудников потерять работу. Конечно, этого нельзя сказать о востребованных специалистах. Среди них, например, представители технических профессий (например, инженеры высшего класса).

Таким образом, по словам юриста, чем больше в каком-то регионе безработица, тем выше шанс, что работодатели будут идти на уловки, чтобы как-то сэкономить на сотрудниках. Бывает, что сотрудников не только выводят за штат, но и вовсе заставляют увольняться. Даже если все работники остаются на местах, ещё не факт, что прибавка на бумаге обернётся прибавлением денег в кошельке бюджетника.

— Достаточно вспомнить многочисленные жалобы медиков после того, как им недавно повысили оклады, — рассказывает президент Ассоциации социальных предпринимателей Роман Алёхин. — Доход их в итоге даже снизился. Когда стали разбираться, то выяснилось: оклад повысили на 30%, но куда больше снизили стимулирующие выплаты. Обычно это происходит по инициативе региональных властей или руководителей организаций. Местные чиновники постоянно ищут способы, чтобы платить зарплату так, как выгодно им, а не сотрудникам. Поэтому важно контролировать, чтобы повышение зарплаты не обернулось для бюджетников потерей денег.

Юристы советуют работникам при возникновении спорных ситуаций не замалчивать свою историю, а сразу же писать жалобы. Когда возникают проблемы с начислениями, можно обратиться в Государственную инспекцию труда (Роструд). В крайнем случае придётся решать вопрос через суд. При этом юристы обращают внимание, что не стоит безропотно идти на поводу у работодателя. Часто сотрудников буквально вынуждают переходить на невыгодные им условия работы. При этом большинство из них соглашаются и, даже не читая, подписывают соответствующие документы.

В любой сомнительной ситуации лучше всего взять время подумать. Особенно стоит насторожиться, если работодатель что-то делает в спешке и буквально заставляет подписывать какие-то договоры как можно быстрее. Сотрудник суетится и сам не замечает, как подписывает бумаги, которые лишают его честно заработанных денег. При этом оспорить уже подписанные договоры в суде будет крайне сложно.