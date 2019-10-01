Никаких НДФЛ. Кого освободили от уплаты налогов

Сразу несколько категорий россиян освободили от уплаты налогов. Соответствующий закон уже подписан президентом. Лайф разбирался, кто сможет вообще не платить налог, а также кто имеет право снизить выплаты и каким образом.

Закон, освобождающий часть россиян от уплаты налога на доходы физических лиц, вступает в силу с 1 января 2020 года. От НДФЛ освобождаются пострадавшие в результате стихийных бедствий, терактов и других чрезвычайных ситуаций, а также члены их семей.

Кроме того, НДФЛ не нужно будет оплачивать тем, кто сдавал своё жильё пострадавшим при терактах, чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях. Правда, с оговоркой. Льгота предоставляется в пределах сумм, полученных пострадавшими для аренды жилья из соответствующего бюджета. Если квартира сдавалась дороже, то платить налог придётся.

Закон имеет обратную силу. Таким образом, от налога будут освобождаться и те доходы льготной категории россиян, которые они получили с 1 января 2019 года.

Кстати, ранее стало известно, что от НДФЛ освободили также студентов и аспирантов, получающих материальную помощь не более четырёх тысяч рублей в год. Это деньги, которые выплачивают вузы или колледжи. Соответствующий закон вступает в силу тоже 1 января 2020 года.

В то же время немногие знают, что суммы налогов можно снизить даже тем, кто не попадает под льготные категории. В частности, осенью россияне традиционно платят налог на недвижимость. Суммы в квитанции часто становятся для владельцев имущества неприятным сюрпризом. На самом деле бывают ситуации, когда налог может быть завышен.

— Если сумма в квитанции кажется вам слишком высокой, то надо обратиться в налоговую службу с просьбой сделать перерасчёт, — говорит руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Зайцев. — Обращение можно составить в личном кабинете на сайте nalog.ru. Можно и письменно обратиться в инспекцию, к которой относится объект налогообложения.

Правда, перерасчёт просто так не делают. Для этого должны быть основания. На практике были случаи, когда основанием становилась завышенная кадастровая стоимость недвижимости. До 2015 года налоги рассчитывались на основании инвентаризационной стоимости, которая была меньше. С тех пор идёт постепенный переход на расчёты по более высокой кадастровой стоимости. Как это часто бывает, при смене системы расчётов могут возникать неточности.

— В любом случае пренебрегать сроками уплаты налога не стоит, даже если он начислен неверно или при расчёте не учли положенную льготу, — советует Денис Зайцев. — Если проблему не удалось решить до даты уплаты, то деньги всё равно не пропадут. Даже если вы оплатите квитанцию, после перерасчёта вам вернут лишние деньги. При этом не будет риска получить проблемы с просрочкой.