Роковой запрос. Как кредитная история губит карьеру и снижает зарплату

Российские работодатели начали активно запрашивать кредитную историю сотрудников. Более того, они интересуются финансовой дисциплиной даже кандидатов на вакансии. Если запрос в Бюро кредитных историй покажет, что в прошлом у соискателя были проблемные займы, то на работу его обычно не берут. Как работодатели используют кредитную историю сотрудников и как быть тем, кто имел проблемы, но хочет получать большую зарплату?

Несколько месяцев Игорь не мог понять, почему он никак не может устроиться на работу. Приходит на собеседование, вроде бы всё начинается хорошо. Кадровики не нарадуются, как он подходит под описание вакансии: большой опыт в продажах, более десяти лет проработал в торговых компаниях. Только после собеседования никто не перезванивал. Игорь так и мучился бы догадками, пока одна сотрудница отдела кадров не порекомендовала ему обратить внимание на свою кредитную историю. Оказалось, что работодатели делали запрос в Бюро кредитных историй и видели, что в прошлом у Игоря были займы с серьёзными просрочками. В результате ему потребовалось несколько месяцев, чтобы найти работу в фирме, где никто не интересовался финансовым прошлым соискателей.

С проверкой сталкиваются и уже работающие сотрудники российских компаний. Например, работодатель может посмотреть кредитную историю, если хочет кого-то повысить по службе. Если история плохая, то продвижения по службе можно не дождаться. Бывает и наоборот. В частности, когда в компании не хотят официально объявлять о сокращении штата, а прибыль падает и требуется сократить расходы на персонал. Люди с плохой кредитной историей обычно первыми попадают в список под увольнение или сокращение зарплаты. Конечно, это не становится официальной причиной. Формальный повод всегда другой.

Законны ли запросы руководителей

Самый первый вопрос, который волнует работников, а законны ли вообще запросы руководителя в Бюро кредитных историй. Многие считают это вмешательством в частную жизнь. Более того, полагают любопытство работодателя излишним. Казалось бы, какое отношение кредитное прошлое имеет к работе. На самом деле всё не так просто.

— Работодатель вправе запрашивать кредитную историю как физических, так и юридических лиц из Бюро кредитных историй, — говорит старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников. — Причём не имеет значения, является ли человек, чью историю запрашивают, сотрудником, действующим контрагентом организации или нет. Такое право работодателю даёт ст. 6 закона №218-ФЗ "О кредитных историях".

Правда, тут кроется важный нюанс. Сделать запрос в Бюро кредитных историй работодатель может только с письменного согласия проверяемого. Пётр Гусятников обращает внимание, что без ведома соискателя официально получить такую информацию невозможно.

— Поэтому если на собеседовании вам внезапно отказывают, ссылаясь на кредитную историю, то тут может быть два варианта, — поясняет юрист. — Либо вы сами подписали согласие на запрос кредитной истории при заполнении документов перед собеседованием. К сожалению, такое по-прежнему встречается достаточно часто. Многие ленятся внимательно читать то, что они подписывают. Либо работодатель получил эти данные неофициально, то есть незаконно.

Впрочем, на практике как-то наказать руководство компании почти невозможно даже если сведения о кандидате были получены без его согласия. В этом случае просто находят другой формальный повод для отказа. Не ссылаются на кредитную историю, а говорят, что фирме не подходит, например, профессиональный опыт соискателя.

Что может узнать работодатель из вашей кредитной истории

— Последнее время подобная практика всё чаще встречается у крупных работодателей, — поясняет директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. — Кредитная история может помочь им узнать больше о кандидате. Она позволит выяснить, как часто соискатель менял место жительства, работы и номер телефона, а также по каким причинам он брал кредиты и как их гасил.

Логика работодателя проста. Допустим, если у человека есть ипотека, то он вряд ли захочет быстро уйти из компании и с большой вероятностью будет добросовестно трудиться, рассчитывая на повышение. Если человек на собеседовании говорит одно, а кредитная история показывает другое, то налицо обман работодателя. Значит кандидату есть что скрывать и его нельзя считать надёжным. По словам Арсения Дадашева, помешать трудоустройству могут и множественные микрозаймы и потребкредиты. Они красноречиво показывают, что человек просто не умеет планировать свои расходы.

Особенно трепетно к кредитным историям относятся финансовые организации и государственные службы. Тщательнее всего проверяют соискателей на должности бухгалтера, главного бухгалтера, финансового и коммерческого директоров. Одним словом, проверяют в первую очередь тех, кто работает с деньгами и ценным имуществом. Поэтому есть вероятность, что такие должности людям с плохой кредитной историей уже не удастся получить. По крайней мере, в крупных компаниях. В небольших фирмах так тщательно сотрудников ещё не проверяют и прошлыми займами обычно не интересуются.

Как устроиться на хорошую работу с плохой кредитной историей

— Чтобы получить хорошую работу, есть два пути, — говорит ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Первый — сменить сферу деятельности и начать строить карьеру в тех областях, где проверка кредитной истории не так распространена. Это обычно работы, не связанные с деньгами и материальной ответственностью. Второй — исправить кредитную историю.

Действительно, исправить плохую кредитную историю можно. Как отмечает Иван Капустянский, для этого, как ни парадоксально, придётся взять новый кредит и чётко исполнять по нему все свои обязательства. Причём такой хороший заём должен быть не один. Впрочем, даже если последующие кредиты будут погашены аккуратно, то для изменения ситуации потребуется много времени. Да и прошлые проблемы и просрочки платежей останутся видны в Бюро кредитных историй (БКИ).

— Некоторые банки предлагают специальный продукт по исправлению кредитной истории, — рассказывает руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман. — Он заключается в предоставлении небольших займов или оплате услуг банка в рассрочку. Если кредиты гасятся вовремя, например, в течение полугода, информация об этом передаётся в БКИ. Таким образом уже появляются позитивные сведения. Хотя, конечно, неизвестно, будет ли этого достаточно для работодателя.